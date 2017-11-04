В День народного единства Дмитрий Азаров посетил главное управление МЧС по Самарской области

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Во дворе ГУ МЧС начальник управленияпредставилобразцы новой техники. Как пояснил начальник ГУ МЧС, в 2014 г. Самарская область была включена в федеральную программу «Снижение рисков чрезвычайных ситуаций». В 2014 г. в рамках этой программы было выделено 115 млн руб. и 95 млн руб. в 2015 году. В частности, главе региона показали возможности мобильного штаба МЧС, новые пожарные автомобили. В рамках программы на службе у спасателей появились и дроны, часть из которых оборудованы тепловизорами.«В каких условиях они используются?», — поинтересовался Дмитрий Азаров. Олег Бойко пояснил, что эти беспилотники предназначены для поиска людей на задымленных пространствах и в снежных заносах и добавил, что для работы в зимних условиях на вооружения ГУ МЧС по Самарской области поступили три снегохода.В рамках подготовки города к чемпионату мира в областной центр обзавелся и четырьмя мотоциклами, предназначенными для оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях.Дмитрию Азарову продемонстрировали возможности ситуационного центра ГУ МЧС, где собирается вся информация по оперативной ситуации в Самарской области. Глава региона в режиме видеоконференции выслушал доклад о ЧП в Похвистнево. Сегодня утром на складе в городской промзоне произошел пожар, к сожалению, не обошлось без жертв — три человека погибли, один находится в тяжелом состоянии. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.«Необходимо разобраться в деталях происшествия и сделать все, чтобы не допускать подобного рода трагедий», — сказал руководитель области.В условиях чрезвычайной ситуации, как рассказал и показал главе региона Олег Бойко, председатель комиссии по ЧС в режиме реального времени может отправить свое решение на места в электронном или печатном виде с использованием специального оборудования, так называемого Flipbox`а.После знакомства с работой офицеров МЧС в управлении ведомства, глава региона отправился в учебный центр МЧС, расположенный в историческом здании пожарной части на Хлебной площади. Здесь Олег Бойко провел для Дмитрия Азарова экскурсию по музею МЧС.Затем глава региона поздравил с праздником сотрудников и вручил награды Самарской области отличившимся офицерам.«Поздравляя вас с Днем народного единства, хочется вспомнить, что буквально месяц назад ваша служба отметила свой 85-летний юбилей. И я рад тому, что мы встречаемся именно в день национального праздника, здесь есть определенный символ», — сказал Дмитрий Азаров. Руководитель области заметил, что день юбилея, 4 октября, для всех сотрудников МЧС получился очень напряженным. «Проходила тренировка, все были заняты. Поздравляю вас с высокой оценкой, которая по итогам тренировки была поставлена подразделению», — добавил Дмитрий Азаров.Глава региона подчеркнул, что рискуя жизнью, спасая людей и объекты народного хозяйства, сотрудники ведомства сохраняют будущее нашей страны. «Вы слышите слова благодарности только тогда, когда вы спасаете чью-то жизнь. Но ваша ежедневная работа по мониторингу, профилактике, предотвращению чрезвычайных ситуаций не так заметна. Я хотел бы, чтобы слова благодарности в ваш адрес звучали каждый день, чтоб люди не забывали о вашей службе, которую вы несете ежедневно», — сказал Дмитрий Азаров.Глава региона добавил, что с Днем народного единства связаны трагические и важные события для нашей страны. «Именно в этот день наши предки отстояли нашу страну, нашу родину, защитили народным ополчением от иностранных интервентов, проявив свои лучшие качества — мужество, благородство, самопожертвование. Все эти качества присущи офицерам МЧС», — подчеркнул Дмитрий Азаров.Олег Бойко выразил слова благодарности врио губернатора за визит и поздравления в праздничный день. «Личный состав главного управления делает все, чтобы задача по защите населения от чрезвычайных ситуаций выполнялись в полном объеме. Коллектив управления свою задачу выполняет. Мы готовы к выполнению поставленных задач, мы готовы в любое время и можете быть уверены, мы не подведем», — в ответном слове сказал начальник ГУ МЧС.Дмитрий Азаров добавил, что в ближайшем будущем предстоит выполнить трудоемкие задачи. «Планируя свою работу на 2018 год, мы не можем забывать, что в Самаре предстоит провести мировой спортивный праздник. Праздник для людей, всегда рабочий день для нас с вами. Это и масштабная подготовка, тренировки, обеспечение безопасности. Я рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем создать все условия, чтобы спортивный праздник оставался праздником, а любую беду мы с вами обязаны предотвратить», — подчеркнул глава региона, сообщает пресс-служба облправительсва.