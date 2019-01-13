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В Белоруссии выступили против вещания российских телеканалов

13 января 2019 23:58
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По мнению оппозиционеров, надо принять меры в связи с тем, что в СМИ стали чаще говорить о союзном государстве РФ и Белоруссии.
Белорусские оппозиционеры считают, что надо принять меры в связи с тем, что в СМИ стали чаще говорить о союзном государстве с Россией, передает life.ru.

Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" объявила год белорусского языка и призвала граждан страны активно им пользоваться, чтобы препятствовать "информационным атакам" и сохранить независимость государства. Об этом сообщается на официальном сайте БНФ.

По мнению оппозиционеров, надо принять меры в связи с тем, что в СМИ стали чаще говорить о союзном государстве РФ и Белоруссии. Так, они призывают граждан совершенствовать знание белорусского, а властей — расширить его применение в образовании и сфере законодательства, а также обновить сетку телевещания, добавив в неё больше своего или иностранного контента.

"Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию телеканалов РФ, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информвойны против нашей страны."
"Белорусский народный фронт"

Как подчёркивают авторы документа, использование единого языка является основой национального государства.

— Пока значительная часть белорусов не пользуется белорусским языком, смотрит российские телеканалы, живёт в российском языковом пространстве — всегда будет опасность того, что сюда придут российские танки "защищать русскоязычных", — заявили оппозиционеры.

Ранее на встрече с российскими журналистами в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чувствует угрозу потери суверенитета страны, исходящую от других государств. А накануне он сказал, что Россия может лишиться единственного союзника в лице его страны.


Фото: © Pixabay


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Комментарии



Политика региона
13 января 2019  23:58
По мнению оппозиционеров, надо принять меры в связи с тем, что в СМИ стали чаще говорить о союзном государстве РФ и Белоруссии.
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