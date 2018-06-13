В Администрации Самары произошли кадровые перестановки
13 июня 2018 14:55
На должность руководителя Департамента градостроительства назначен Сергей Дорошенко. В разные периоды деятельности Сергей Дорошенко занимал руководящие посты в ОАО «Самараэнерго», ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», ООО «Волготехинжиниринг» и ОАО «Ленэнерго». До настоящего момента он являлся заместителем генерального директора по проектированию объектов энергетики в ООО «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи».
На посту руководителя Департамента градостроительства Сергей Дорошенко сменил Елену Бондаренко, которая занимала эту должность по совместительству.
Должность руководителя Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции теперь занимает Виталий Шишкин, более 15 лет проработавший в органах ФСБ России на должностях офицерского состава, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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