Я нашел ошибку
Главные новости: 
«Он живой и умирать не собирается», — пресс-секретарь Станислава Говорухина опровергла сообщения о его смерти
Для журналистов созданы все условия: рабочие места с компьютерами и доступом в интернет, Wi-Fi, зона печати, зал для пресс-конференции и т.д.
В СОУНБ открылся городской пресс-центр ЧМ-2018
Комплекс выполняет автоматический поиск и определение координат, позволяет на дальности нескольких километров подавить беспилотные комплексы с различными диапазонами рабочих частот.
Во вторую армию ЦВО поступили новейшие средства противодействия беспилотникам
А переводятся в электронную форму.
В МВД заверили, что после изъятия из картотеки документы репрессированных и заключенных СССР не уничтожаются
За любые граффити собственников зданий штрафуют административные комиссии на суммы от 50 до 150 тысяч рублей. При существующих правилах поводом для штрафных санкций становится даже очень симпатичный, по мнению авторов, рисунок.
СКС не даёт разрешения на нанесение любых надписей и рисунков на свои объекты
Федерация футбола страны отправила в отставку Хулена Лопетеги, который накануне объявил, что после ЧМ-2018 возглавит мадридский «Реал».
Тренера сборной Испании отправили в отставку за день до старта ЧМ-2018
Именно он в 1980-х и 2000-х годах озвучивал главного героя в трех первых выпусках мультфильма про попугая Кешу.
Актер Геннадий Хазанов согласился озвучить попугая Кешу в новых сериях мультфильма
Полная подборка выступлений всех команд участников Парада Фейерверков в Самаре
Полная подборка выступлений всех команд участников Парада Фейерверков в Самаре
сегодня  Среда, 13 июня, 17:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/06:
USD 62.34
-0.33
EUR 73.37
-0.42
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Администрации Самары произошли кадровые перестановки

13 июня 2018 14:55
В понедельник, 13 июня, во время еженедельного рабочего совещания Глава Самары Елена Лапушкина объявила о кадровых изменениях в Департаменте градостроительства и в Департаменте по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции.

На должность руководителя Департамента градостроительства назначен Сергей Дорошенко. В разные периоды деятельности Сергей Дорошенко занимал руководящие посты в ОАО «Самараэнерго», ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», ООО «Волготехинжиниринг» и ОАО «Ленэнерго». До настоящего момента он являлся заместителем генерального директора по проектированию объектов энергетики в ООО «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи».

На посту руководителя Департамента градостроительства Сергей Дорошенко сменил Елену Бондаренко, которая занимала эту должность по совместительству.

Должность руководителя Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции теперь занимает Виталий Шишкин, более 15 лет проработавший в органах ФСБ России на должностях офицерского состава, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
13 июня 2018  15:05
Вторых туров не будет — власть смогла договориться с имеющими шансы на успех оппозиционными кандидатами, утверждают политологи. На местных выборах 2016–2017 годов ни в одном из регионов также не было второго тура.
Победителями на выборах глав 26 регионов, которые пройдут 9 сентября, станут врио губернаторов
 Вторых туров не будет — власть смогла договориться с имеющими шансы на успех оппозиционными кандидатами, утверждают политологи. На местных выборах... Политика региона
0
13 июня 2018  14:55
В Администрации Самары произошли кадровые перестановки
В Администрации Самары произошли кадровые перестановки
  Политика региона
0
13 июня 2018  13:36
Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы от Самарской области
Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы от Самарской области
Ей поступило предложение о новой интересной и ответственной работе в Москве. Политика региона
0
Весь список
Выборы 2018
8 июня 2018  18:48
Дмитрий Орлов:
Дмитрий Орлов: "Приоритетом выборов губернатора станет прозрачность"
 Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
0
8 июня 2018  17:43
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
  Выборы 2018
0
3 апреля 2018  12:56
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
615
Весь список


Видео
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
0
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
0
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
На открытии Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре выступят артисты оперы и балета, Волжский народный хор и легендарная группа ДДТ
Фестиваль "Барабаны мира-2018" с 29 июня по 1 июля на Федоровских лугах вблизи Тольятти
В день России в Самаре пройдет Парад Фейерверков
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда