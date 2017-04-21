В 11 городах власти согласовали акцию «Открытой Россия» против нового срока Владимира Путина
21 апреля 2017 15:20
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Власти не против
В 11 городах власти согласовали площадки для акций движения «Открытая Россия» (ОР), учрежденного Михаилом Ходорковским, против нового срока президента Владимира Путина 29 апреля. Места для митингов с лозунгом «Надоел» утвердили в Томске, Кирове, Пскове, Уфе, Воронеже, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Краснодаре, Чебоксарах, Самаре и Калининграде, следует из составленного представителями ОР списка (есть у РБК).
В Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени (где заявку подали повторно), Казани, Перми, Тамбове, Орле, Твери и Ижевске власти отказались согласовать площадки и маршруты, предложенные активистами. В четырех случаях отказ связали с мероприятиями, которые должны пройти в то же время. В Санкт-Петербурге, Тамбове и Перми на время акции уже назначены субботники, в Твери в то же время должен пройти День эколога.
В Волгограде, Новокузнецке, Челябинске, Саратове, Туле, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Кемерово и Екатеринбурге участники движения пока не получили ответы на запросы. На Камчатке активисты проведут одиночные пикеты, которые не требуют согласования.
Акцию против нового срока президента ОР анонсировала в конце марта. На конференции движения в Таллине 15 апреля организаторы раскрыли суть акции: они предложили ее участникам написать официальные письма на имя главы государства и отнести их в приемные президента в своих городах. В письмах предлагалось изложить требования к главе государства или выразить недовольство действиями властей.
Ситуация в Москве и Петербурге
В столице активисты ОР подали заявку, чтобы провести акцию по маршруту от станции метро «Славянская площадь» до улицы Ильинка, где находится приемная президента. Мэрия не согласовала этот маршрут и предложила участникам акции собраться на проспекте Академика Сахарова, где проходили массовые протестные акции в 2011 году. «Но оттуда далеко нести обращения до приемной президента, поэтому мы намерены настаивать на нашем маршруте», — рассказала РБК руководитель правозащитного проекта ОР Мария Баронова. В акции, по ее подсчетам, примут участие около 10 тыс. человек.
В Санкт-Петербурге власти отказались согласовать шествие 29 апреля от метро «Горьковская» до приемной полпреда президента по СЗФО на Петровской набережной из-за субботника. «Мероприятие специально перенесли на это число и сказали нам, что именно в это время на маршруте будет работать техника», — сообщил РБК координатор ОР Андрей Пивоваров. По его словам, акция в любом случае пройдет по запланированному маршруту, но «без флагов и символики».
Акция Минприроды под названием «Всероссийский экологический субботник» была запланирована на 22 апреля. Однако 17 апреля на сайте Минприроды появилась новость о переносе субботника на неделю позже. Глава ведомства Сергей Донской попросил глав регионов поддержать перенос мероприятия, говорится в сообщении.
Предыдущие крупные протестные акции — митинги, организованные соратниками оппозиционера Алексея Навального, — прошли в ста российских городах 26 марта. Политик анонсировал акции после выхода расследования ФБК об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева. Власти не отреагировали на расследование, и Навальный призвал своих сторонников присоединиться к протестам против коррупции. Городские власти согласовали его митинги в 24 городах.
Михаил Ходорковский
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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