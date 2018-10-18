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Новости /  Политика /  Политика региона  

"Уже 70 лет топчемся". Путин заявил, что Абэ отказался подписать мирный договор

18 октября 2018 21:06
99
По словам лидера страны, этот договор бы повысил уровень доверия между Москвой и Токио, что как раз бы и привело к ускорению решения территориальных вопросов.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что премьер Японии Синдзо Абэ отказался подписать мирный договор, заявив, что это невозможно без решения территориальных вопросов, передает life.ru.

— Он сказал, что для Японии на сегодняшний день такой подход является неприемлемым, мы должны сначала выстроить решения вопросов принципиальных по этим территориям, а потом уже говорить о мирном договоре. Можно и так, но мы так уже 70 лет топчемся и не видно ничего — ни конца, ни края, — сказал Путин на "Валдае".

По словам лидера страны, этот договор бы повысил уровень доверия между Москвой и Токио, что как раз бы и привело к ускорению решения территориальных вопросов.

Напомним, в ходе Восточного экономического форума президент России предложил премьеру Японии подписать мирный договор между Москвой и Токио до конца этого года. Это предложение зал встретил овациями. 
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Комментарии



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18 октября 2018  21:06
По словам лидера страны, этот договор бы повысил уровень доверия между Москвой и Токио, что как раз бы и привело к ускорению решения территориальных вопросов.
"Уже 70 лет топчемся". Путин заявил, что Абэ отказался подписать мирный договор
По словам лидера страны, этот договор бы повысил уровень доверия между Москвой и Токио, что как раз бы и привело к ускорению решения территориальных вопросов.  Политика региона
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