"Уже 70 лет топчемся". Путин заявил, что Абэ отказался подписать мирный договор

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— Он сказал, что для Японии на сегодняшний день такой подход является неприемлемым, мы должны сначала выстроить решения вопросов принципиальных по этим территориям, а потом уже говорить о мирном договоре. Можно и так, но мы так уже 70 лет топчемся и не видно ничего — ни конца, ни края, — сказал Путин на "Валдае".По словам лидера страны, этот договор бы повысил уровень доверия между Москвой и Токио, что как раз бы и привело к ускорению решения территориальных вопросов.Напомним, в ходе Восточного экономического форума президент России предложил премьеру Японии подписать мирный договор между Москвой и Токио до конца этого года. Это предложение зал встретил овациями.