Увеличить ВВП в полтора раза, сократить уровень бедности вдвое, повысить продолжительность жизни россиян и улучшить их жилищные условия — коротко о главных поручениях Путина правительству

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«Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она, эта волна, просто захлестнет, утопит. Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны. А в результате — потерю суверенитета. Именно так, а не иначе обстоит дело <...>.Изменения в мире носят цивилизационный характер, и масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву, и эта уверенность основана на значимых результатах, которых мы добились вместе, на сплоченности российского общества и, главное, на колоссальном потенциале России, нашего талантливого, творческого народа».«С точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно, еще не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это. Роль, позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности, я говорил уже об этом, а прежде всего люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека. Поэтому в основе всего лежит сбережение народа России и благополучия наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв».Проявление «воли для дерзновенного результативного труда»«Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного результативного труда. Не сделаем этого — не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, что кто-то придет, захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом. Именно отставание — вот главная угроза, и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться».«Нам нужно кардинально улучшить деловой климат. Обеспечить высочайший уровень предпринимательских преференций. Обозначу здесь принципиальную позицию: доля государства в экономике должна постепенно снижаться».«Именно наращивание экономического потенциала страны, каждого региона — главный источник дополнительных ресурсов. Для этого нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Достижение таких темпов роста должно стать ключевым ориентиром для нового правительства».«Необходимо добиться, чтобы производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей — промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, торговли — росла темпами не ниже 5% в год, что позволит к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира».«Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить».«Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные, достойно оплачиваемые рабочие места. На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие: обеспечить уверенный долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет — как минимум вдвое снизить уровень бедности».«Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет».«Мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию».«На принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему социальной помощи. Мы много об этом говорим, но это нужно в конце концов сделать. Ее должны получать граждане и семьи, которые действительно нуждаются».«Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня: к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80+», в которых продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия».«Нам необходимо стабильно, обращаю внимание, впервые в истории современной России выйти на уровень, когда ежегодно не менее 5 млн семей улучшат свои жилищные условия».«Сегодня в России ежегодно строится около 80 млн кв. м. Нам нужно взять новую высоту — стремиться к увеличению объемов строительства до 120 млн. Цель весьма амбициозная, но также абсолютно реалистичная, если иметь в виду и новые технологии, и опыт, который появился у наших строительных компаний, и новые материалы».«В прошлом году, уважаемые коллеги, выдано около миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%. Разумеется, мы это знаем тоже хорошо, в каждом конкретном случае стоимость, другие условия кредита индивидуальны. Но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку, до 7–8%. Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны, но стремиться нужно, безусловно, к 7%».«Будущему правительству предстоит как можно быстрее сформировать новые налоговые условия. Они должны быть стабильны и зафиксированы на предстоящие годы. Подчеркну, нам нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причем всех уровней, а также исполнение всех социальных обязательств, и при этом будут не сдерживать, а стимулировать экономический рост».​«Предлагаю также вернуться к налогу на имущество физических лиц: он должен быть справедливым и посильным для граждан. Нужно уточнить механизм его расчета, а также определения кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не должна превышать реальную рыночную стоимость. Все решения необходимо принять максимально быстро, в первом полугодии текущего года».«В предстоящие шесть лет нужно практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в России, направить на эти цели более 11 трлн руб. из всех источников».«Россия должна стать не только ключевым логистическим транспортным узлом планеты, но, подчеркну, и одним из мировых центров хранения, обработки, передачи и надежной защиты информационных массивов, так называемых больших данных».«Предстоит внедрить новые технологии в генерации, хранении и передаче энергии. За ближайшие шесть лет в обновление электроэнергетики планируется привлечь около 1,5 трлн руб. частных инвестиций».«Предстоит расширить и реконструировать сеть региональных аэропортов России. Через шесть лет половина межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую. Ситуация, когда даже в соседнюю область нужно лететь через Москву, во многом останется в прошлом. Мы этим уже занимаемся, это касается и авиационной составляющей, и аэропортов».«Еще один источник роста — это развитие несырьевого экспорта. Нужно снять здесь все административные барьеры, создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые работают и выходят на внешние рынки. В течение шести лет мы должны практически удвоить объемы несырьевого экспорта до $250 млрд».«Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями: активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от крайней диагностики до своевременного эффективного лечения, которое позволит защитить человека. У нас есть такой позитивный опыт».«С 2019 года на экологичные доступные наилучшие технологии должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду. А с 2021 года это должны сделать все предприятия с особой категорией риска для окружающей среды <...>. Дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали, никаких переносов больше не будет».«Считаю, что надо серьезно усовершенствовать процедуру предоставления гражданства Российской Федерации. Фокус внимания должен быть на тех, кто нужен стране, — молодых, здоровых, хорошо образованных людях».«Нам надо формировать собственные цифровые платформы, естественно совместимые с глобальным информационным пространством. Это позволит по-новому организовать производственные процессы, финансовые и биологические услуги. В том числе с использованием технологии распределенного реестра, что очень важно для финансовых транзакций».«Нужно в короткие сроки провести модернизацию системы профессионального образования, добиться качественных изменений в подготовке студентов, прежде всего по передовым направлениям технологического развития. Сформировать ступень прикладного бакалавриата по тем рабочим профессиям, которые фактически требуют инженерного образования, а также организовать центры опережающей профессиональной переподготовки и повышения квалификаций для уже работающих граждан».Фото: Пресс-служба Кремля