Утверждена государственная программа Самарской области по содействию занятости населения региона
4 декабря 2018 15:31
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Утверждена государственная программа Самарской области по содействию занятости населения региона.
Государственная программа «Содействие занятости населения Самарской области на 2019 – 2023 годы» разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области и включает в себя четыре подпрограммы: «Эффективная занятость», «Социальная адаптация мигрантов», «Безопасный труд», «Повышение уровня трудоустройства инвалидов и организация сопровождения инвалидов, в том числе молодого возраста».
Целью программы является создание экономических, организационных и правовых условий, обеспечивающих развитие гибкого, эффективно функционирующего рынка труда в регионе.
При формировании программы были учтены приоритетные задачи, обозначенные в национальных проектах «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Демография», а также параметрические изменения пенсионной системы Российской Федерации.
В рамках реализации программных мероприятий планируется обеспечить экономику региона необходимыми трудовыми ресурсами, добиться снижения уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, повысить уровень трудоустройства инвалидов посредством организации сопровождения инвалидов, в том числе молодого возраста. Кроме того, содействовать росту занятости в сфере малого и среднего предпринимательства, созданию благоприятных условий для расширения возможностей трудоустройства населения и рационального использования трудового потенциала и т.д.
Планируется, что общий объем финансирования программы в 2019 – 2023 годах составит 8 085,8 млн. рублей.
«Благодаря системной работе у нас в области последние годы сохраняется один из наименьших показателей по уровню общей безработицы в Приволжском федеральном округе и России. В экономике региона задействовано более 63% трудоспособного населения. Реализация программных мероприятий позволит снизить негативное влияние демографических факторов на ситуацию в сфере занятости, приступить к решению задач, обозначенных в национальных проектах, обеспечить эффективное развитие рынка труда Самарской области на ближайшие 5 лет», — отметил Александр Нефёдов.
На заседании областного Правительства одобрена программа «Развитие архивного дела в Самарской области на 2019-2023 годы», которая направлена на повышение эффективности работы архивной службы региона.
В рамках реализации программы запланировано создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства, обеспечение нормативных режимов хранения архивных документов и развитие инфраструктуры службы, развитие и реализация информационного потенциала архивного фонда области.
Для этого программой предусмотрен ряд мероприятий, среди которых проектирование, строительство (реконструкция) здания государственного архива Самарской области, проведение ремонта помещений, где располагаются архивы, обеспечение в них мер пожарной безопасности и охранного режима.
Кроме того, запланированы мероприятия по повышению профессионального уровня работников государственных архивов Самарской области; предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Самарской области на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела; введение в научный оборот документов архивного фонда Самарской области посредством издания сборников, справочно-информационных изданий и другой печатной продукции на основе архивных документов.
Государственная программа содержит перечень стратегических показателей с указанием плановых значений по годам ее реализации до 2023 года и перечень тактических индикаторов, характеризующих ежегодный ход исполнения.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета до 2023 года должны составить 669,8 млн. рублей, в том числе в 2019 году – 184 млн. рублей.
«На сегодняшний день госархив Самарской области насчитывает более 4 миллионов единиц хранения, из них 26 тысяч — особо ценные и уникальные документы. В рамках программы должны быть созданы условия не только для хранения документов, но и для использования этих материалов, повышения доступности к ним», — подчеркнул Александр Нефёдов.
Кроме того, на заседании принято решение о внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекта закона об изменениях в закон Самарской области «О мерах, направленных на обеспечение исполнения областного бюджета на 2010-2020 г». Также одобрение получил вопрос о предоставлении бюджетного кредита бюджету муниципального района Клявлинский, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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