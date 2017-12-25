Утвержден план поэтапного перехода от долевого строительства к строительству за счет кредитов, предоставляемых банками 

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Утвержден план поэтапного перехода от долевого строительства к строительству за счет кредитов, предоставляемых банкамиПлан направлен на минимизацию риска для граждан – участников долевого строительства за счёт использования механизма счетов эскроу или другого вида специальных банковских счетов, обеспечивающих защиту прав граждан, для расчётов по договорам участия в долевом строительстве и замещения привлекаемых застройщиками средств граждан банковским кредитованием.Привлечение кредитных организаций, обладающих профессиональной компетенцией, необходимой для оценки и управления рисками, позволит снизить риск утраты средств, внесённых участниками долевого строительства.Переход к целевой модели финансирования жилищного строительства позволит снизить количество административных процедур в жилищном строительстве и сократить расходы федерального и региональных бюджетов.