Я нашел ошибку
Главные новости: 
«У органов опеки не должно быть карающих функций».
Матвиенко призвала изменить правила изъятия детей из семьи
Дмитрий Азаров возглавлял Совет с сентября 2014 года, однако написал заявление о сложении полномочий сразу же после назначения на пост врио губернатора Самарской области.
Дмитрий Азаров: «Внимание Президента к деятельности ВСМС - это высокая оценка и высокое доверие»
Генподрядчиком рекультивации полигона «Кучино» станет ООО «Экоком». Владельцами «Экокома» являются австрийская компания «Экоком Энвайронментал Текнолоджиз ГМБХ» (90%) и гендиректор Оливер Кайзер (10%).
Рекультивацией свалки в Балашихе займется иностранная компания
Распространенное мнение, что проблемы «Росгосстраха» связаны с высокими выплатами по ОСАГО, по его словам, не совсем корректно.
Задорнов о финансовых проблем компании: «Росгосстрах» погорел из-за того, что ухитрился абсолютно ничего не сделать за десять лет»
Привлечение кредитных организаций, обладающих профессиональной компетенцией, необходимой для оценки и управления рисками, позволит снизить риск утраты средств, внесённых участниками долевого строительства.
Утвержден план поэтапного перехода от долевого строительства к строительству за счет кредитов, предоставляемых банками
Время простоя трамваев 23 минуты в оба направления.
В Самаре на улице Советской таксист залетел под трамвай
Люди могут направить в письменной форме предложения и замечания в адрес органа местного самоуправления, в том числе и через Интернет.
Госдума приняла в третьем чтении новый порядок проведения публичных слушаний по градостроительным вопросам
Дмитрий Азаров сложил с себя полномочия председателя.
Олег Мельниченко избран новым главой ВСМС
сегодня  Вторник, 26 декабря, 08:46
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/12:
USD 58.2
-0.12
EUR 69.09
-0.04
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Утвержден план поэтапного перехода от долевого строительства к строительству за счет кредитов, предоставляемых банками

25 декабря 2017 23:32
243
Привлечение кредитных организаций, обладающих профессиональной компетенцией, необходимой для оценки и управления рисками, позволит снизить риск утраты средств, внесённых участниками долевого строительства.
Утвержден план поэтапного перехода от долевого строительства к строительству за счет кредитов, предоставляемых банками 

Цель Плана – создание механизма гарантирования единым институтом развития в жилищной сфере исполнения застройщиками обязательств по полученным целевым кредитам.

План направлен на минимизацию риска для граждан – участников долевого строительства за счёт использования механизма счетов эскроу или другого вида специальных банковских счетов, обеспечивающих защиту прав граждан, для расчётов по договорам участия в долевом строительстве и замещения привлекаемых застройщиками средств граждан банковским кредитованием.

Привлечение кредитных организаций, обладающих профессиональной компетенцией, необходимой для оценки и управления рисками, позволит снизить риск утраты средств, внесённых участниками долевого строительства.

Переход к целевой модели финансирования жилищного строительства позволит снизить количество административных процедур в жилищном строительстве и сократить расходы федерального и региональных бюджетов.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
26 декабря 2017  00:36
«У органов опеки не должно быть карающих функций».
Матвиенко призвала изменить правила изъятия детей из семьи
«У органов опеки не должно быть карающих функций».  Политика региона
281
26 декабря 2017  00:22
Дмитрий Азаров возглавлял Совет с сентября 2014 года, однако написал заявление о сложении полномочий сразу же после назначения на пост врио губернатора Самарской области.
Дмитрий Азаров: «Внимание Президента к деятельности ВСМС - это высокая оценка и высокое доверие»
Дмитрий Азаров возглавлял Совет с сентября 2014 года, однако написал заявление о сложении полномочий сразу же после назначения на пост врио губернатора Самарской... Политика региона
246
25 декабря 2017  23:32
Привлечение кредитных организаций, обладающих профессиональной компетенцией, необходимой для оценки и управления рисками, позволит снизить риск утраты средств, внесённых участниками долевого строительства.
Утвержден план поэтапного перехода от долевого строительства к строительству за счет кредитов, предоставляемых банками
Привлечение кредитных организаций, обладающих профессиональной компетенцией, необходимой для оценки и управления рисками, позволит снизить риск утраты... Политика региона
242
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
2018
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1406
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1345
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5832
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2154
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9098
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2766
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10750
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3156
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2762
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1740
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2129
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2021
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1686
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3324
Весь список

Мероприятия
В Тольятти росгвардейцы устроили для ребят подшефного детского дома «Ласточка» театрализованное представление
«Елкотерапия» для детей, находящихся на лечении в областной больнице имени Середавина
Тольяттинские полицейские побывали у воспитанников подшефного детского дома «Дельфин»
Весь список
Популярное
за сегодня

Матвиенко призвала изменить правила изъятия детей из семьи

273

Дмитрий Азаров: «Внимание Президента к деятельности ВСМС - это высокая оценка и высокое доверие»

188

Рекультивацией свалки в Балашихе займется иностранная компания

187
за неделю

Самарская область будет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц Николаю Меркушкину?

4565

Экс-губернатор Самарской области выдвинут в совет директоров госкомпании

1577
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда