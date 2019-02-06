Уральский депутат предложила отменить бесплатные обеды в школах
6 февраля 2019 15:46
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Она пояснила, что сейчас из бюджета Свердловской области на эти цели выделяется порядка миллиарда рублей субсидий и дети с 1 по 4 класс дети питаются бесплатно. Чиновница попросила аналитический отдел узнать, как это сделано в других областях. По ее словам, в Волгограде субсидии на питание составляет 1 рубль, в Оренбурге — 5 рублей и больше никаких выплат нет, только адресная помощь.
«Детей-инвалидов кормят два раза в день, детей из многодетных семей — два раза в день, а чтобы весь класс кормить — такого нигде нет. Я считаю, пусть родители платят! Помощь надо оказывать только адресно», — сказала Дерягина, ее заявление приводит Znak.com.
Она аргументировала свою позицию тем, что сейчас много еды уходит в отходы, поскольку дети, обеды которых уже оплачены, приносят контейнеры с пищей из дома. Депутат добавила, что на миллиард субсидий можно построить «целую школу».
Представители горадминистрации выступили против этой инициативы.
Сейчас охват горячим питанием в школах Екатеринбурга составляет 91,6%. В 1–4 классах он составляет 100% (69,4 тыс. школьников), в 5–9 классах — 85,8%, в 10–11 классах — 77,6%.
Ранее сообщалось, что кузбасские подростки пожаловались на еду, которую им дают в школьной столовой. Они сняли на видео переваренные макароны, которые с легкостью превращаются в слипшуюся массу, и сморщенное яблоко, а сам ролик выложили в Instagram.
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