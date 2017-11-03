Ульяновский губернатор нашел место для захоронения Ленина
3 ноября 2017 15:53
130
При этом в областной администрации уточнили, что вопрос о захоронении тела Ленина должен обсуждаться с экспертным сообществом и общественностью.
Идею захоронения Ленина в Ульяновске в конце прошлого года выдвигал и бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его мнению, такой шаг стал бы ключевым при разрыве с советским прошлым России.
Нынешняя дискуссия вокруг перезахоронения тела Ленина началась с заявления Размана Кадырова. Глава Чечни заявил, что «довольно глазеть на труп Ленина», добавив, что захоронение тела «и разумно, и человечно». Кадырова в этом вопросе поддержали глава ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Госдумы Наталья Поклонская, а лидер коммунистов Геннадий Зюганов саму постановку вопроса посчитал неприемлемой.
В администрации президента отреагировали на предложение Кадырова. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос «не является темой повестки дня кремлевской администрации».
В январе 2016 года Владимир Путин, выступая на форуме Общероссийского народного фронта в Ставрополе, призвал очень аккуратно подходить к вопросу о перезахоронении Ленина, «чтобы не предпринять шагов, которые разделяли бы общество». Тогда Путин ответил на очередную дискуссию, одним из авторов которой был глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Последний заявил, что нахождение тела Ленина в Мавзолее «несовместимо с историческими традициями России».
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
3 ноября 2017 18:45
Путин призвал экс-губернаторов оказать поддержку и помощь сменившему их новому поколению руководителей. Политика региона
125
3 ноября 2017 15:53
Он предложил захоронить тело Владимира Ленина на его родине. Политика региона
129
3 ноября 2017 15:16
Также российский лидер пообещал помочь им в дальнейшей карьере, чтобы те смогли «по максимуму использовать свой потенциал» и опыт. Путин также призвал... Политика региона
94
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1791
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1262
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1123
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3580
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1448
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8324
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2234
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8531
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2624
Фоторепортажи
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1575
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1456
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1234
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2860
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2678
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
2346
Мероприятия