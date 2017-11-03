Ульяновский губернатор нашел место для захоронения Ленина

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При этом в областной администрации уточнили, что вопрос о захоронении тела Ленина должен обсуждаться с экспертным сообществом и общественностью.Идею захоронения Ленина в Ульяновске в конце прошлого года выдвигал и бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его мнению, такой шаг стал бы ключевым при разрыве с советским прошлым России.Нынешняя дискуссия вокруг перезахоронения тела Ленина началась с заявления Размана Кадырова. Глава Чечни заявил, что «довольно глазеть на труп Ленина», добавив, что захоронение тела «и разумно, и человечно». Кадырова в этом вопросе поддержали глава ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Госдумы Наталья Поклонская, а лидер коммунистов Геннадий Зюганов саму постановку вопроса посчитал неприемлемой.В администрации президента отреагировали на предложение Кадырова. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос «не является темой повестки дня кремлевской администрации».В январе 2016 года Владимир Путин, выступая на форуме Общероссийского народного фронта в Ставрополе, призвал очень аккуратно подходить к вопросу о перезахоронении Ленина, «чтобы не предпринять шагов, которые разделяли бы общество». Тогда Путин ответил на очередную дискуссию, одним из авторов которой был глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Последний заявил, что нахождение тела Ленина в Мавзолее «несовместимо с историческими традициями России».