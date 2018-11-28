Украина начала переговоры с США о создании военной базы на своей территории

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В то же время информацию подтвердил и депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Винник. Политик отметил, что американский военный объект обеспечит Украине безопасность в случае агрессии со стороны России.В конце лета президент Украины Пётр Порошенко похвастался формулой, которую создали украинские юристы. По словам лидера Незалежной, она позволит Украине оптимально и быстро попасть в ЕС и НАТО.