Украина начала переговоры с США о создании военной базы на своей территории
28 ноября 2018 22:09
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Украина заинтересована в строительстве на своей территории военной базы США. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах страны, передает life.ru.
В то же время информацию подтвердил и депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Винник. Политик отметил, что американский военный объект обеспечит Украине безопасность в случае агрессии со стороны России.
В конце лета президент Украины Пётр Порошенко похвастался формулой, которую создали украинские юристы. По словам лидера Незалежной, она позволит Украине оптимально и быстро попасть в ЕС и НАТО.
В то же время информацию подтвердил и депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Винник. Политик отметил, что американский военный объект обеспечит Украине безопасность в случае агрессии со стороны России.
В конце лета президент Украины Пётр Порошенко похвастался формулой, которую создали украинские юристы. По словам лидера Незалежной, она позволит Украине оптимально и быстро попасть в ЕС и НАТО.
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