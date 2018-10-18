Удержать мир от краха: Россия становится лидером мира Традиции

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Это довольно примечательное заявление, особенно на фоне происходящих сейчас процессов в странах Запада, а также развивающегося внутриправославного конфликта по поводу украинской автокефалии. Следует отметить, что проблема морали в обществе, и в российском в первую очередь, в немалой степени переплетена с его магистральной религиозной традицией. А традицию эту Россия унаследовала от Византийской империи и на протяжении вот уже более тысячи лет успешно адаптирует к реалиям меняющегося мира.Матрица традиционных ценностей, пронизывающая общество, смогла пережить и петровскую модернизацию, и синодальный период, и советское богоборчество. Мы смогли сохранить веру в семейные ценности, мы понимаем общество не как площадку, где торжествует эгоистический индивидуализм и где человек человеку волк, — а как гармонию всех составляющих его частей. Государство для нас не англосаксонский "ночной сторож", а хранитель порядка и той самой традиции, защитник ценностей, а не просто машина для воспроизводства специфических услуг.В этом смысле слова Мединского о 90% поддерживающих здоровый консервативный курс во внутренней и внешней политике россиян показывают, что в нашем обществе нет тех проблем, что раскалывают многие западные государства. В первую очередь речь идёт о Соединённых Штатах, где у нас на глазах разворачивается натуральная "культурная война", в ходе которой разного рода леволиберальные группировки вытесняют и уже натурально дискриминируют Америку глубинную, одноэтажную, основанную на вере в Бога, семью и заряженный кольт под подушкой. Собственно, если посмотреть на карту распределения голосов за Клинтон и Трампа в ходе выборов 2016 года, то уже становится понятно: в США с каждым годом нарастает антагонизм между глобализованными элитами на побережьях и "реднеками" — традиционалистами из традиционных сельскохозяйственных и промышленных штатов.Это нам хороший пример — к чему может привести торжество идеологии, которая отрицает любую традиционную идентичность и разрушает само понятие семьи и даже половой принадлежности человека. В России же общество как раз монолитно в своём неприятии этой агрессивной либертарианской идеологии с торжеством ЛГБТ, "обратной дискриминацией" большинства и вытеснением религии на обочину общественной жизни. Это точно не наш путь, и Россия в этом смысле не только сохраняет собственные традиции и верования, но и служит маяком надежды для всего остального мира.Уместно тут примерить библейский термин "удерживающий", который хорошо иллюстрирует роль России в мировом историческом процессе. Помимо военных усилий, мы удерживаем мир от окончательного сползания в трясину расчеловечивания, даём образец устойчивой ценностной модели. Даже события вокруг предоставления автокефалии УПЦ, которые начали активно развиваться после ряда решений Константинопольского патриархата, лишь подтверждают возрастающую роль России как нового центра консолидации мирового православия. Мы не входим в раскол — мы как раз становимся духовно и канонически сильнее, опираясь на силу многовековой традиции, а не на политическую конъюнктуру, как деятели Фанара. И хотя пока рано говорить о том, как будет развиваться конфликт с группировкой Варфоломея, одно можно сказать точно: Россия как наиболее крупная православная страна в мире, безусловно, сможет в конечном итоге отстоять свои канонические территории, а РПЦ — выйти из этой тяжёлой ситуации обновлённой и усиленной.Важно понимать и вот какой момент: выступая проводником и форпостом традиционных ценностей и консервативного понимания государственной и общественной природы, Россия приобретает немало сторонников и союзников во всём мире. Либеральный морок рано или поздно спадёт, во многих странах на подъёме консервативные силы, видящие в России единомышленника. Наша внутренняя сила, таким образом, вполне может и уже трансформируется в силу внешнюю и "мягкую" по содержанию. Мы вновь можем предложить миру привлекательную модель развития, основанную в этот раз на уважении и гармонии между человеком, обществом и религией.Автор: Илья Ухов