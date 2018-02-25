Ученые разрабатывают для армии России сверхзвуковой беспилотник и новый авианосец

485

«В настоящее время еще ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет выполнять автоматический маловысотный полет сверхзвуковой​ и поражать как стационарные так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине», — сказал Немов (цитата по «Интерфаксу»).Начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов рассказал, что российский флот получит новый авианосец. «Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования», — он.По словам начальника отделения перспективного планирования кораблей военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны Владимира Пепеляева, новый авианосец будет совмещать в себе трамплин для взлета и разгонное устройство. «Если совместить трамплин и разгонное устройство, тогда мы увеличим возможности по взлетному весу авиации», — уточнил он.Кроме того, он рассказал о возможности адаптации новейшего многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 для использования на авианосце. «Он (Су-57) будет адаптирован для палубы, если будет принято решение», — сказал Пепеляев.Фото: Сухой ОАК