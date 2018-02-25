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Ученые разрабатывают для армии России сверхзвуковой беспилотник и новый авианосец

25 февраля 2018 21:43
485
Среди перспективных разработок для российских Вооруженных сил — создание стратегического сверхзвукового беспилотного комплекса и нового авианосца. А также возможность адаптации новейшего Су-57 для применения в палубной авиации.
Ученые разрабатывают сверхзвуковой беспилотник большого радиуса действия, рассказал в эфире телеканала «Звезда» замначальника научно-исследовательского отдела Центрального научно-исследовательского института ВВС Минобороны РФ Александр Немов, информирует РБК.

«В настоящее время еще ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет выполнять автоматический маловысотный полет сверхзвуковой​ и поражать как стационарные так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине», — сказал Немов (цитата по «Интерфаксу»).

Начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов рассказал, что российский флот получит новый авианосец. «Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования», — он.

По словам начальника отделения перспективного планирования кораблей военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны Владимира Пепеляева, новый авианосец будет совмещать в себе трамплин для взлета и разгонное устройство. «Если совместить трамплин и разгонное устройство, тогда мы увеличим возможности по взлетному весу авиации», — уточнил он.

Кроме того, он рассказал о возможности адаптации новейшего многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 для использования на авианосце. «Он (Су-57) будет адаптирован для палубы, если будет принято решение», — сказал Пепеляев.




Фото: Сухой ОАК
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Комментарии



Политика региона
25 февраля 2018  21:43
Среди перспективных разработок для российских Вооруженных сил — создание стратегического сверхзвукового беспилотного комплекса и нового авианосца. А также возможность адаптации новейшего Су-57 для применения в палубной авиации.
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