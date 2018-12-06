У главы Тольятти Сергея Анташева появился новый пресс-секретарь
6 декабря 2018 23:28
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У главы Тольятти Сергея Анташева появился новый пресс-секретарь.
Им стала Юлия Романенко, которая прежде работала в газете «Площадь свободы» заместителем главного редактора.
Назначение «СО» ОНЛАЙН» подтвердил руководитель пресс-службы администрации Тольятти Дмитрий Кротов.
О новой сотруднице он отозвался как об очень опытном журналисте.
Сам Дмитрий Кротов свою должность сохранил.
Им стала Юлия Романенко, которая прежде работала в газете «Площадь свободы» заместителем главного редактора.
Назначение «СО» ОНЛАЙН» подтвердил руководитель пресс-службы администрации Тольятти Дмитрий Кротов.
О новой сотруднице он отозвался как об очень опытном журналисте.
Сам Дмитрий Кротов свою должность сохранил.
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Политика региона
6 декабря 2018 23:28У главы Тольятти Сергея Анташева появился новый пресс-секретарь
Им стала Юлия Романенко, которая прежде работала в газете «Площадь свободы» заместителем главного редактора. Политика региона
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