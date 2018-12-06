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Новости /  Политика /  Политика региона  

У главы Тольятти Сергея Анташева появился новый пресс-секретарь

6 декабря 2018 23:28
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У главы Тольятти Сергея Анташева появился новый пресс-секретарь.

Им стала Юлия Романенко, которая прежде работала в газете «Площадь свободы» заместителем главного редактора.

Назначение «СО» ОНЛАЙН» подтвердил руководитель пресс-службы администрации Тольятти Дмитрий Кротов.

О новой сотруднице он отозвался как об очень опытном журналисте.

Сам Дмитрий Кротов свою должность сохранил. 
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