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Новости /  Политика /  Политика региона  

У ЦИК нет оснований добиваться снятия Павла Грудинина с выборов

7 марта 2018 21:46
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ЦИК не нашла оснований для снятия Грудинина с выборов. Об этом в среду, 7 марта, заявил зампредседателя комиссии Николай Булаев, передает РБК.

«Есть дополнительно установленные факты недостоверных сведений, — рассказал Булаев. — При этом обращаю внимание на то, что ЦИК не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы рассматривать или обсуждать вопрос о снятии кандидата или об отмене регистрации». По его словам, у ЦИК есть заявление кандидата, которое для комиссии является «очень важным аргументом от 8 января, где Павел Николаевич утверждает, что у него ничего нет за рубежом и что он не хранит за рубежом денег и никакими финансовыми инструментами не пользуется». «Мы этому документу в соответствии с федеральным законом верим, но информируем избирателей о том, что в декабре 2017 года Павел Николаевич, подавая нам документы, был не до конца достоверен. Дело избирателей — эту информацию принимать», — заключил зампред ЦИК.

Булаев также сообщил, что информация об обнаруженных у Грудинина зарубежных счетах появится на плакатах с информацией о кандидатах. Для этого придется напечатать дополнительные листки. При этом член ЦИК Сергей Сироткин предложил «пока не допечатывать никакие плакаты». «Подождем, вдруг еще что всплывет», — сказал он.

Комментируя эту ситуацию, председатель ЦИК Элла Памфилова предложила кандидату Грудинину «не игнорировать право участвовать в дебатах», чтобы рассказать о ситуации со счетами. Она подтвердила, что оснований для снятия с выборов нет. «Но поскольку он нас недостоверно информировал, мы обязаны опубликовать данные о недостоверности информации на наших плакатах и в буклетах, — сказала Памфилова. — Я надеюсь, что никаких инсинуаций по этому поводу не будет, хотя они, конечно, будут».

О том, что Грудинин имеет 13 незакрытых счетов в швейцарских банках, сообщили в ЦИК 5 марта. Это стало известно благодаря запросу российских налоговиков в Швейцарию. Несмотря на личное заявление Грудинина, что все зарубежные счета им закрыты, справок об этом не было предоставлено, отметил член ЦИК Александр Кинев. На момент регистрации кандидат уведомил комиссию только о двух иностранных счетах.

На «новых» счетах Грудинина в Швейцарии, по данным ЦИК, лежат активы на сумму порядка 55 млн руб. Один из счетов открыт в золотых слитках.

Сам Грудинин отреагировал на эти сведения, назвав их «информационным вбросом». «Вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно?! Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!» — заявил он. И предложил членам ЦИК обратиться в избирательный штаб или ФНС, где, по его словам, есть все необходимые документы о закрытии счетов.

Булаев 5 марта сообщил, что ЦИК не будет рассматривать вопрос о снятии Грудинина с выборов. Он пояснил, что право решать подобные вопросы имеет только Верховный суд. Согласно ст. 84 закона «О выборах президента», регистрация кандидата может быть отменена Верховным судом по заявлению ЦИК или одного из зарегистрированных кандидатов не позднее чем за пять дней до дня голосования.




Фото из открытых источников   


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