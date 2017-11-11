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Трамп заявил, что у него складываются очень хорошие отношения с Путиным

11 ноября 2017 20:31
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Об этом Трамп сказал журналистам на борту своего самолета по пути в Ханой после проходившего в Дананге (Вьетнам) саммита лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Как сообщает ТАСС, президент США Дональд Трамп в субботу заявил журналистам, что у него складываются очень хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным, учитывая, что ранее они не были знакомы. Стенограмму брифинга американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

"Похоже, мы очень хорошо относимся друг к другу, [у нас] хорошие отношения, учитывая, что мы мало знаем друг друга. Думаю, это очень хорошие отношения", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета по пути в Ханой после проходившего в Дананге (Вьетнам) саммита лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.



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Комментарии



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11 ноября 2017  20:31
Об этом Трамп сказал журналистам на борту своего самолета по пути в Ханой после проходившего в Дананге (Вьетнам) саммита лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Трамп заявил, что у него складываются очень хорошие отношения с Путиным
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