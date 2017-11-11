Трамп заявил, что у него складываются очень хорошие отношения с Путиным
11 ноября 2017 20:31
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"Похоже, мы очень хорошо относимся друг к другу, [у нас] хорошие отношения, учитывая, что мы мало знаем друг друга. Думаю, это очень хорошие отношения", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета по пути в Ханой после проходившего в Дананге (Вьетнам) саммита лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
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