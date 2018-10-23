Трамп рассказал, почему его не любят в других странах

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— Фейковые СМИ рассказывают, что мои последние рейтинги поддержки в странах мира, включая Европейский союз, оказались низкими. Конечно, они низкие, потому что впервые за 50 лет я заставляю их платить высокую цену за ведение бизнеса с Америкой, — написал глава Белого дома в "Твиттере".При этом Трамп добавил, что, несмотря на критику в свой адрес от других стран, они ему нравятся.Напомним, Штаты с 1 июня текущего года ввели в действие 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий. Сейчас торговыми сборами в 25 процентов облагается стальная продукция из всех государств, за исключением Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Что касается алюминия, пошлины действуют на все страны, кроме Австралии и Аргентины.Ранее глава Белого дома рассказал о намерении конкурировать с "Северным потоком — 2" за европейский рынок. Также Трамп пригрозил санкциями всем, кто не захочет торговать на условиях США.