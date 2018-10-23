Трамп рассказал, почему его не любят в других странах
23 октября 2018 19:55
85
— Фейковые СМИ рассказывают, что мои последние рейтинги поддержки в странах мира, включая Европейский союз, оказались низкими. Конечно, они низкие, потому что впервые за 50 лет я заставляю их платить высокую цену за ведение бизнеса с Америкой, — написал глава Белого дома в "Твиттере".
При этом Трамп добавил, что, несмотря на критику в свой адрес от других стран, они ему нравятся.
Напомним, Штаты с 1 июня текущего года ввели в действие 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий. Сейчас торговыми сборами в 25 процентов облагается стальная продукция из всех государств, за исключением Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Что касается алюминия, пошлины действуют на все страны, кроме Австралии и Аргентины.
Ранее глава Белого дома рассказал о намерении конкурировать с "Северным потоком — 2" за европейский рынок. Также Трамп пригрозил санкциями всем, кто не захочет торговать на условиях США.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
23 октября 2018 21:47
Большинство домов без отопления находятся в историческом квартале города. Отсутствие тепла связано с авариями на коммуникационных сетях. Политика региона
0
23 октября 2018 21:43
Глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале "Россия 24. Самара" поделился своим мнением относительно ситуации в Тольятти, где довольно... Политика региона
6
23 октября 2018 20:28
"Мы должны к 2024 году этот мост построить", — подытожил Дмитрий Азаров. Политика региона
78
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
454
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
369
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
381
Видео
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
444
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
437
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
500
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
467
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
916
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
743
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
776
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1171
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1212
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2321
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1732
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1910
Мероприятия