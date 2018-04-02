Трамп предложил Путину встретиться в Белом доме
2 апреля 2018 17:42
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В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 20 марта президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге встретиться в Белом доме, сообщил журналистам 2 апреля на брифинге в Москве помощник президента Юрий Ушаков. «Это достаточно позитивная идея», — отметил Ушаков.
20 марта пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Путина и Трампа, в котором президент США поздравил президента России с победой на выборах. «Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне», — говорилось в сообщении Кремля. О возможном месте проведения представители Кремля и Белого дома не сообщали.
Пока подготовка встречи не началась, также сообщил Ушаков. «В ходе телефонного разговора сам Трамп предложил провести эту встречу. После этого разговора, который носил деловой и конструктивный характер, произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях: высылка 60 российских дипломатов, закрытие генконсульства в Сиэтле», — напомнил он. Со времени телефонного разговора, 20 марта, конкретных обсуждений подготовки визита не велось, сказал Ушаков.
«Хотелось бы верить, что (обсуждения. — РБК) начнутся. Хотелось бы надеяться, что те шаги, которые американцы предприняли без доказательства обвинений, будут остановлены и в какой-то момент можно будет подойти к началу конструктивного диалога», — сказал помощник российского президента.
Ушаков отметил, что высылка дипломатов является «ударом по самому себе», так как за этими мерами следует зеркальный ответ. «Если они (американская сторона. — РБК) хотели сократить численность своих дипломатов, работающих в России, то могли это сделать, не высылая российских дипломатов», — сказал Ушаков. Он также сообщил, что в Кремле исходят из того, что места высланных дипломатов останутся вакантными и со временем США и Россия заполнят вакансии.
Россия объявила о высылке 60 сотрудников дипмиссии США и о закрытии генконсульства страны в Санкт-Петербурге 29 марта. Это решение было принято в ответ на аналогичные действия Вашингтона, где высылку российских дипломатов мотивировали солидарностью с Великобританией в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Также было закрыто генконсульство России в Сиэтле.
Фото: Susan Walsh / AP/ РБК
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