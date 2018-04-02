Я нашел ошибку
Главные новости: 
Марк Цукерберг назвал Тима Кука лгуном
Марк Цукерберг назвал Тима Кука лгуном
На ресурсе размещена полная информация для водителей автобусов, планирующих осуществлять перевозку пассажиров в города-организаторы в период проведения футбольного первенства.
Заработал специальный портал для перевозчиков ЧМ-2018
Автобус ПАЗ рассчитан на 23 пассажирских места.
Запущен автобус по маршруту «Жилой район «ЭкоГрад Волгарь» — Площадь Революции»
Елена Лапушкина отреагировала на ремонт улицы Мичурина во время снегопада
Елена Лапушкина отреагировала на ремонт улицы Мичурина во время снегопада
В этот день состоится матч ФНЛ, в котором «Крылья Советов» примут «Кубань».
Первая тестовая игра на стадионе «Самара-Арена» пройдёт 6 мая
На этот час расчищено порядка 30% крыш, для контроля со вчерашнего дня выведен полный состав инспекторов ГЖИ, идёт адресная работа с обращениями граждан.
Дмитрий Азаров: "...самое пристальное внимание - очистке крыш. Важнее всего - обеспечить безопасность людей"
Чрезвычайных ситуаций в регионе не прогнозируется, однако специалисты принимают комплекс профилактических мер в 16 муниципальных районах, где существует возможность разлива.
На оперативном совещании, которое провел Дмитрий Азаров обсудили подготовку к паводку
Самарская область получит дополнительно 700 млн рублей из федерального бюджета на развитие сети автодорог
Самарская область получит дополнительно 700 млн рублей из федерального бюджета на развитие сети автодорог
сегодня  Понедельник, 2 апреля, 22:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/04:
USD 57.26
-0.5
EUR 70.56
-0.53
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Трамп предложил Путину встретиться в Белом доме

2 апреля 2018 17:42
149
Президент США в разговоре 20 марта предложил Владимиру Путину встретиться в Вашингтоне, но пока подготовка встречи не началась, сообщил помощник президента России.
Как передает РБК, президент США в разговоре 20 марта предложил Владимиру Путину встретиться в Вашингтоне, но пока подготовка встречи не началась, сообщил помощник президента России.

​В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 20 марта президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге встретиться в Белом доме, сообщил журналистам 2 апреля на брифинге в Москве помощник президента Юрий Ушаков. «Это достаточно позитивная идея», — отметил Ушаков.

20 марта пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Путина и Трампа, в котором президент США поздравил президента России с победой на выборах. «Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне», — говорилось в сообщении Кремля. О возможном месте проведения представители Кремля и Белого дома не сообщали.

Пока подготовка встречи не началась, также сообщил Ушаков. «В ходе телефонного разговора сам Трамп предложил провести эту встречу. После этого разговора, который носил деловой и конструктивный характер, произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях: высылка 60 российских дипломатов, закрытие генконсульства в Сиэтле», — напомнил он. Со времени телефонного разговора, 20 марта, конкретных обсуждений подготовки визита не велось, сказал Ушаков.

«Хотелось бы верить, что (обсуждения. — РБК) начнутся. Хотелось бы надеяться, что те шаги, которые американцы предприняли без доказательства обвинений, будут остановлены и в какой-то момент можно будет подойти к началу конструктивного диалога», — сказал помощник российского президента.

Ушаков отметил, что высылка дипломатов является «ударом по самому себе», так как за этими мерами следует зеркальный ответ. «Если они (американская сторона. — РБК) хотели сократить численность своих дипломатов, работающих в России, то могли это сделать, не высылая российских дипломатов», — сказал Ушаков. Он также сообщил, что в Кремле исходят из того, что места высланных дипломатов останутся вакантными и со временем США и Россия заполнят вакансии.

Россия объявила о высылке 60 сотрудников дипмиссии США и о закрытии генконсульства страны в Санкт-Петербурге 29 марта. Это решение было принято в ответ на аналогичные действия Вашингтона, где высылку российских дипломатов мотивировали солидарностью с Великобританией в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Также было закрыто генконсульство России в Сиэтле.



Фото: Susan Walsh / AP/  РБК






Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
2 апреля 2018  17:42
Президент США в разговоре 20 марта предложил Владимиру Путину встретиться в Вашингтоне, но пока подготовка встречи не началась, сообщил помощник президента России.
Трамп предложил Путину встретиться в Белом доме
Президент США в разговоре 20 марта предложил Владимиру Путину встретиться в Вашингтоне, но пока подготовка встречи не началась, сообщил помощник президента... Политика региона
148
1 апреля 2018  19:44
Согласно проекту закона, руководители госкорпораций, государственных внебюджетных фондов наделяются правом получать справки по счетам физлиц, а в некоторых случаях — и юридических лиц при осуществлении проверок соблюдения требований законодательства о про
Путин внёс в Госдуму законопроект о совершенствовании контроля в противодействии коррупции
Согласно проекту закона, руководители госкорпораций, государственных внебюджетных фондов наделяются правом получать справки по счетам физлиц, а в некоторых... Политика региона
414
1 апреля 2018  14:20
МИД обнародовал список вопросов, которые накопились у ведомства в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Большая часть вопросов направлена Лондону, еще часть — Парижу.
МИД направил Великобритании и Франции ноту с вопросами по «делу Скрипаля»
МИД обнародовал список вопросов, которые накопились у ведомства в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Большая часть вопросов направлена... Политика региона
316
Весь список
Выборы 2018
23 марта 2018  12:21
Выборы президента России признаны состоявшимися и действительными
Выборы президента России признаны состоявшимися и действительными
Нарушений закона, которые ставили бы под сомнение итоги голосования, не было. Выборы 2018
331
23 марта 2018  11:49
Подарок для Кремля. Как Приволжье стало лучшим на президентских выборах
Подарок для Кремля. Как Приволжье стало лучшим на президентских выборах
В регионах ПФО на избирательные участки пришли 15 млн 870 тыс. человек. Выборы 2018
329
23 марта 2018  10:49
Ирина Скупова: «Началось возрождение каких-то характерных именно для Самары демократических традиций»
Ирина Скупова: «Началось возрождение каких-то характерных именно для Самары демократических традиций»
Советник губернатора Самарской области отмечает, что прошедшие выборы оказались на порядок приличнее многих предыдущих кампаний. Выборы 2018
318
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1411
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
835
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
756
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1631
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
941
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1044
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1634
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
978
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4265
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2418
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2896
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2777
Весь список

Мероприятия
В Самаре под руководством ГУ МЧС пройдет командно-штабное учение по обеспечению пожарной безопасности
В Доме офицеров пройдет гала-концерт областного фестиваля «Веснушка – 2018»
Межнациональный праздник Наурыз для студентов вузов пройдет в Самаре
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

В Хворостянском районе в ДТП со "скорой помощью" двое человек погибли и двое пострадали

549

В Самаре планируют построить Южную обводную дорогу

542

На Красноглинском шоссе столкнулись «Daewoo Matiz», «Лада Гранта» и «FordFocus», пострадала 12-летняя девочка

370
за неделю

Строительство крематория планируется на территории Волжского района

1410

В Тольятти пенсионерка упала с девятого этажа в сугроб

1321

В Самаре проходят акции памяти жертв трагедии в Кемерово

1320
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда