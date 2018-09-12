Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы
12 сентября 2018 21:44
223
Также гражданам США будет запрещено инвестировать в компании, в отношении которых будут введены санкции.
Минфину США и Госдепартаменту предписано ввести ограничения против «стран и других акторов, ответственных за вмешательство в выборы в США».
На момент публикации статьи документ не был размещен на сайте Белого дома.
О подготовке нового пакета ограничительных мер ранее сообщали знакомые с ситуацией источники агентства, а также собеседники газеты The Wall Street Journal. Они отмечали, что эти санкции могут вводиться против как физических, так и юридических лиц. По данным изданий, основанием для попадания в черный список будут данные разведки США.
Демократическая партия США и ее сторонники считают, что Россия вмешалась в ход президентских выборов в 2016 году. Расследование этого вмешательства ведет специально назначенный прокурор Роберт Мюллер. Он и его подчиненные выясняют, были ли связи между сотрудниками штаба республиканца с влиятельными россиянами, а также оказывала ли Россия влияние на общественное мнение в США накануне выборов.
Трамп отвергает какие-либо связи с Кремлем и неоднократно называл обвинения в свой адрес «охотой на ведьм», а спецпрокурора и его команду — «бандой злых демократов».
В ноябре в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будет полностью переизбрана палата представителей (нижняя палата), а также треть мест в сенате. В середине августа Болтон в интервью телеканалу ABC назвал четыре страны, которые, по его словам, могут вмешиваться в будущие выборы, — это Россия, Китай, Северная Корея и Иран.
Российские власти отрицают какое-либо вмешательство в электоральный процесс в США на государственном уровне.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
12 сентября 2018 21:44
Президент США подписал указ, который разрешает вводить санкции против стран за вмешательство в выборы. Ранее советник Трампа называл в числе таких стран Россию,... Политика региона
222
12 сентября 2018 20:56
Глава региона отметил, что каждый из кандидатов в губернаторы в ходе избирательной кампании получил конкретные просьбы, обращения людей, а также имеет свое... Политика региона
135
12 сентября 2018 20:49
Игорь Комаров кратко подвел итоги избирательных кампаний в регионах ПФО. Политика региона
138
Выборы 2018
12 сентября 2018 11:55
Выборы признаны действительными. Выборы 2018
251
12 сентября 2018 09:29
Такой результат с небольшой погрешностью эксперты спрогнозировали за несколько месяцев до голосования. Выборы 2018
191
10 сентября 2018 13:21
Явка на выборах мэра столицы 9 сентября составила 30,74%. Выборы 2018
208
Видео
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
297
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
437
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
568
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
959
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1764
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1149
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
457
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
571
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1516
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1084
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1166
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1129
Мероприятия