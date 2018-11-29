Трамп отменил встречу с Путиным в рамках саммита G20 в Аргентине
29 ноября 2018 22:23
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При этом Трамп выразил надежду на плодотворную встречу с Путиным, после того как нынешняя ситуация будет урегулирована.
Заявление Трампа появилось через короткое время после его предыдущего выступления перед журналистами, в ходе которого он заявил, что думал об отмене встречи с Путиным, но в итоге решил встретиться с российским президентом на полях G20 в Буэнос-Айресе. При этом глава США допустил, что в самолете изучит полный доклад об инциденте в Черном море, после чего примет окончательное решение, сообщало агентство Bloomberg.
В своем Twitter Трамп не уточнил, читал ли он в итоге доклад перед решением не встречаться с российским президентом.
Позже в пресс-службе Белого дома рассказали, что окончательное решение Трамп принял после бесед с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Джоном Келли и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном на борту президентского лайнера.
Днем 29 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Вашингтоне подтвердили встречу двух лидеров в Аргентине. По его словам, они намеревались обсудить двусторонние отношения, темы стратегической безопасности и разоружения и региональных конфликтов. «Нам необязательно соглашаться по всем вопросам, да это, пожалуй, и невозможно, но нам обязательно надо разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира», — сказал он.
26 ноября, через день после инцидента с участием российских и украинских военных кораблей в Керченском проливе, Трамп заявил, что это ему «не нравится». Он добавил, что призвал европейских лидеров принять участие в обсуждении ситуации.
Инцидент в Черном море произошел 25 ноября. Согласно украинской версии, Киев заранее уведомил российскую сторону о переходе кораблей из Одессы в Мариуполь. В свою очередь, в ФСБ заявили, что корабли шли без разрешения на проход в Азовское море. В результате пограничные катера ФСБ не пропустили украинские корабли, обстреляли их, задержали и перевели в Керчь.
В настоящее время украинские экипажи арестованы на два месяца, корабли ВМС Украины (два катера и буксир) находятся в порту Керчи.
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