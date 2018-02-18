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Трамп назвал причины превращения США в посмешище в глазах России
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Трамп назвал причины превращения США в посмешище в глазах России

18 февраля 2018 23:23
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Скандал с обвинением президента в сговоре с Россией, расследования конгресса и межпартийная ненависть внесли в США больше разлада и хаоса, чем мечтали в Москве, заявил Дональд Трамп. Он призвал американцев становиться умнее.
Как сообщает РБК, причинами разлада и хаоса, воцарившихся в США, президент Дональд Трамп назвал расследование против его команды по обвинению в сговоре с Россией и связанную с этим вражду между партиями. По его словам, даже если Россия хотела добиться этого, результаты превзошли самые смелые ожидания Москвы.

«Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, все эти слушания в комитетах, расследования и межпартийная вражда позволили им преуспеть свыше самых смелых ожиданий. Они просто умирают со смеха в Москве. Америка, становись умнее!» — написал Трамп в Twitter.

Для расследования вмешательства в выборы и обвинений в сговоре команды Трампа с Россией была создана комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера. Главные СМИ Америки, которые по традиции поддерживают противников Трампа — демократов, развернули против нового президента кампанию, в которой его практически ежедневно обвиняли в сговоре с Россией.

Комиссия Мюллера 16 февраля опубликовала обвинительное заключение, в котором обвинила 13 граждан России и два российских юридических лица во вмешательстве в президентские выборы в США. Однако каких-либо свидетельств сговора президента США или его команды с Москвой в материалах не было.

​Трамп расценил эту публикацию как доказательство своей правоты, поскольку он регулярно называл эти обвинения ложными, а СМИ, которые их публикуют, — фейковыми.

Ранее Трамп рассекретил и разрешил опубликовать записку конгрессменов-республиканцев, которые были знакомы с материалами слушаний в комитете по разведке. Из записки следовало, что ФБР было использовано в политической борьбе во время выборов президента. Оно начало расследование против членов команды Трампа без серьезных оснований — главную роль сыграло досье, составленное бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом. Позже оказалось, что досье было создано на деньги и по заказу Демократической партии и штаба Хиллари Клинтон.

​Конгрессмены отметили, что если бы судья, давший санкцию на слежку за членами штаба Трампа, знал о происхождении досье, он бы не санкционировал начало расследования.


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Комментарии



Политика региона
18 февраля 2018  23:23
Скандал с обвинением президента в сговоре с Россией, расследования конгресса и межпартийная ненависть внесли в США больше разлада и хаоса, чем мечтали в Москве, заявил Дональд Трамп. Он призвал американцев становиться умнее.
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