Только пыль останется. Как Россия ответит на ядерный удар
18 октября 2018 21:23
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Наблюдатель
Концепция "засечки" пуска баллистических ракет стара как мир. Десятки систем, в том числе и спутники на орбите, непрерывно мониторят позиционные районы с шахтными пусковыми установками. Примерно таким же образом работает и система слежения за подводными лодками, но ВМФ, традиционно закрытый для любых, даже вполне официальных проникновений извне, бережно хранит тайны слежения за подлодками заклятых друзей. В 2016 году стало известно, что морскую составляющую системы слежения пополнят уникальные космические аппараты.
Их разработкой занимается корпорация космических систем специального назначения "Комета", входящая в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей". Как именно работают секретные спутники, до сих пор неизвестно, однако специалисты предполагают, что речь может идти не об активной или пассивной гидролокации, а об измерении магнитных полей в районе предполагаемого боевого дежурства американских субмарин с баллистическими ракетами. Довершают картину большие противолодочные корабли и фрегаты, а также многоцелевые субмарины, общую страховку которых осуществляют станции предупреждения о ракетном нападении.
Готовность к перехвату
Система противоракетной обороны России — это как швейцарский армейский складной нож. Когда его ни возьми, какой из компонентов не задействуй, будет работать. Такое положение дел сохранялось всегда — ещё со времён СССР, когда страна готовилась к самой настоящей ядерной зарубе с американцами, на противовоздушную и противоракетную оборону возлагалась особая миссия. Помимо постоянных тренировок и разработки новых противоракет постоянной модернизации подвергается и СПРН — система предупреждения о ракетном нападении, которая по состоянию на 2018 год в большинстве своём состоит из уникальных модульных многорежимных станций "Воронеж".
Эти станции наряду с другими комплексами защиты, введёнными в строй несколько десятков лет назад, образуют собой единый комплекс противоракетной обороны. Важно помнить и о том, что именно после ввода в строй станций "Воронеж" Россия восстановила радиолокационную защитную сеть страны, — в конце 2017 года создание сплошного радиолокационного поля было официально подтверждено министром обороны Сергеем Шойгу. В переводе с военно-технического на обычный русский это значит, что ракетное нападение на Россию с любого направления будет заблаговременно обнаружено, что даст руководству страны время на принятие решения об ответно-встречном ударе.
Не очень мирный атом
Но как же в действительности работает российская СПРН и сколько есть времени на принятие решения? После обнаружения пуска по "факелу" на центральный командный пункт поступает сигнал с ближайшей станции СПРН — практически сразу дежурные офицеры записывают в журнал время срабатывания тревоги и докладывают командованию о срабатывании автоматической системы контроля. После получения тревожного доклада информацию доводят до начальника Генерального штаба, министра обороны и Верховного главнокомандующего — лиц с высшим допуском и самыми широкими полномочиями. Ещё через минуту — "в ружьё" поднимают тех, кто всегда стоит на посту.
Как раз на случай внезапного ядерного нападения (да и любого вообще) в постоянной боевой готовности находятся войска из состава так называемой ядерной триады — Воздушно-космические войска, Ракетные войска стратегического назначения и "спецкорабли" ВМФ России с баллистическими ядерными ракетами. Приведение столь сложного механизма в действие буквально за секунды отрабатывалось годами, а часть из этого огромного арсенала к моменту ракетного нападения уже находится в воздухе, едет по лесу или находится на перископной глубине, — в общем, в боевой готовности. С момента обнаружения пуска американской ракеты у руководства России есть всего несколько минут — чаще не больше 10. Именно за эти минуты нужно принять решение о нанесении удара. При этом ракета вероятного противника будет ещё в воздухе — именно по этой причине ядерный удар называют "ответно-встречным" — первые баллистические ракеты из шахт и с моря выпускаются ещё до контакта системы ПРО/ПВО с боевыми блоками.
"Вторая волна" ядерного удара проводится почти одновременно со встречным ударом — применение стратегической и дальней авиации, сминающей крылатыми ракетами компоненты ПРО в Европе, лишит вероятного противника любых шансов на защиту. Не последнюю роль в нанесении неприемлемого ущерба сыграют и новые виды вооружений — гиперзвуковые ракетные комплексы "Буревестник", баллистическая ракета "Сармат" и комплексы "Авангард", поступления которых военные ждут сразу после Нового года. Откровенно говоря, превращение территории США в лунный грунт давно не является сложной задачей — ввиду сосредоточения населения в основном на побережьях даже одного удара ракетой "Сармат" хватит, чтобы навсегда превратить штат Калифорния в непригодную для проживания территорию на следующие 300 лет.
Автор: Сергей Андреев
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