Тем, кто не смог официально наработать необходимый трудовой стаж, правительство предложило платить социальную пенсию с 70 лет
14 июня 2018 17:14
«Документ мы получили, изучаем, пока могу только подтвердить, что в нем говорится про переходный период и социальную пенсию», — сказал источник РБК в комитете Совфеда по социальной политике. По его словам, документ «требует тщательнейшей проработки»
В документе поясняется, что после завершения реформы социальная пенсия по старости будет назначаться женщинам не в 60 лет, как сейчас, а в 68. А мужчинам — не в 65 лет, а в 70. При этом повышение возраста назначения социальных пенсий будет проводиться поэтапно.
Социальные пенсии по старости назначаются людям, которые не работали или работали недостаточно долго, не наработав «полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий».По данным Пенсионного фонда России (ПФР), с 2018 года необходимым условием для назначения страховой пенсии является наличие девяти лет страхового стажа и 13,8 баллов, в которые пересчитываются страховые взносы, которые с официальной зарплаты уплачивает работодатель за своего сотрудника. В последующие годы стаж, необходимый для возникновения права на страховую пенсию по старости, планируется увеличивать, доведя его к 2024 году до 15 лет.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас социальную пенсию по старости в России получают 42 тыс. человек. По данным ПФР, размер социальной пенсии по старости составляет 5180 руб.
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