Телепрограмма «Пока все дома» больше не будет выходить на «Первом канале» из-за скандала с сиротами
15 августа 2017 19:59
124
Информацию о расторжении контракта с производителями одной из старейших программ «Первого канала» подтвердил и другой источник РБК. «Это факт. И решение о расторжении контракта с компанией [«Дом», производившей программу «Пока все дома»] было принято не сегодня, а около месяца назад», — сообщил РБК источник на «Первом канале», близкий к руководству.
По словам источника, расторжение контракта с ООО «Дом» произошло по результатам внутренней проверки, организованной телеканалом после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о том, что ведущие «Пока все дома» Тимур и Елена Кизяковы сразу из нескольких источников брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок».
Рубрика «У вас будет ребенок» рассказывала про детей из детских домов, которым нужны усыновители. «Проверку канал начал, как только появились первые публикации в СМИ. В итоге информация о махинациях подтвердилась, и было принято решение закрыть программу», — пояснил собеседник РБК. «Главная причина — испорченная репутация программы. И все ждали каких-то действий от «Первого канала», — добавил собеседник.
По словам источника РБК, выяснилось, что компания получала деньги за эту рубрику с телеканала (за производство программы на аутсорсе), государства (за производство так называемых видеопаспортов детей) и со спонсоров (например, с производителя керамической плитки Kerama Marazzi).
По словам собеседника РБК на «Первом канале», производством программы «Пока все дома» занималось ООО «Дом», зарегистрированное в Москве в ноябре 2015 года. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 49,5% ООО принадлежит Тимуру Кизякову, такая же доля у его давнего бизнес-партнера Александра Митрошенкова, еще 1% — у руководителя компании Нины Подколзиной.
В пресс-службе «Первого канала» пока не прокомментировали РБК информацию о расторжении договора с компанией —производителем программы «Пока все дома». РБК направил официальный запрос на «Первый канал».
Телеведущий программы «Пока все дома» Тимур Кизяков сообщил РБК, что ему о расторжении договора неизвестно. «У меня нет такой информации, я в отъезде», — сказал он в разговоре с РБК.
Совладелец компании «Дом» Александр Митрошенков заявил РБК, что ничего не может прокомментировать, так как у него «нет никакой информации». «Я в первый раз слышу об этом от вас», — добавил Митрошенков, отвечая РБК на вопрос о расторжении «Первым каналом» договора с компанией «Дом» на производство программы «Пока все дома».
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
15 августа 2017 22:28
Об этом он заявил на встрече с лидером думской фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым. Политика региона
4
15 августа 2017 20:59
Озеро Сладкое расположено в пяти километрах от ближайшего населенного пункта на территории России (деревня Покровка) и никакого экономического значения оно не... Политика региона
128
15 августа 2017 20:14
Число погибших в результате ДТП и насильственных действий в области меньше, чем число отравившихся контрафактным алкоголем. Политика региона
120
Выборы 2018
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
974
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
704
10 мая 2017 18:37
«Как победить на выборах» - вопрос, которым ежегодно задаются тысячи специалистов, пытающиеся завоевать заветную должность и, работающие над рекламной... Выборы 2018
284
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
305
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7103
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1352
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5374
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1769
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2801
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
473
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2210
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2001
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1614
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1783
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5593
Мероприятия