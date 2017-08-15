Телепрограмма «Пока все дома» больше не будет выходить на «Первом канале» из-за скандала с сиротами

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Информацию о расторжении контракта с производителями одной из старейших программ «Первого канала» подтвердил и другой источник РБК. «Это факт. И решение о расторжении контракта с компанией [«Дом», производившей программу «Пока все дома»] было принято не сегодня, а около месяца назад», — сообщил РБК источник на «Первом канале», близкий к руководству.По словам источника, расторжение контракта с ООО «Дом» произошло по результатам внутренней проверки, организованной телеканалом после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о том, что ведущие «Пока все дома» Тимур и Елена Кизяковы сразу из нескольких источников брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок».Рубрика «У вас будет ребенок» рассказывала про детей из детских домов, которым нужны усыновители. «Проверку канал начал, как только появились первые публикации в СМИ. В итоге информация о махинациях подтвердилась, и было принято решение закрыть программу», — пояснил собеседник РБК. «Главная причина — испорченная репутация программы. И все ждали каких-то действий от «Первого канала», — добавил собеседник.По словам источника РБК, выяснилось, что компания получала деньги за эту рубрику с телеканала (за производство программы на аутсорсе), государства (за производство так называемых видеопаспортов детей) и со спонсоров (например, с производителя керамической плитки Kerama Marazzi).По словам собеседника РБК на «Первом канале», производством программы «Пока все дома» занималось ООО «Дом», зарегистрированное в Москве в ноябре 2015 года. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 49,5% ООО принадлежит Тимуру Кизякову, такая же доля у его давнего бизнес-партнера Александра Митрошенкова, еще 1% — у руководителя компании Нины Подколзиной.В пресс-службе «Первого канала» пока не прокомментировали РБК информацию о расторжении договора с компанией —производителем программы «Пока все дома». РБК направил официальный запрос на «Первый канал».Телеведущий программы «Пока все дома» Тимур Кизяков сообщил РБК, что ему о расторжении договора неизвестно. «У меня нет такой информации, я в отъезде», — сказал он в разговоре с РБК.Совладелец компании «Дом» Александр Митрошенков заявил РБК, что ничего не может прокомментировать, так как у него «нет никакой информации». «Я в первый раз слышу об этом от вас», — добавил Митрошенков, отвечая РБК на вопрос о расторжении «Первым каналом» договора с компанией «Дом» на производство программы «Пока все дома».