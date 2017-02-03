Тариф в системе «Платон» с 15 апреля вырастет в два раза
3 февраля 2017 22:36
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Об этом говорится в постановлении российского правительства.
На данный момент тариф «Платона» составляет 1,53 руб./км.
«При этом средневзвешенная нагрузка на бизнес, в том числе малый и средний, будет меньше, чем изначально предполагаемая модель, которая предполагала двухэтапное повышение этого тарифа в феврале и июне этого года», - прокомментировал ситуацию министр транспорта России Максим Соколов.
По его словам, за счет однократного повышения тарифа годовая средневзвешенная нагрузка составит 2,61 руб./км. «Если бы мы использовали ту модель, которая планировалась изначально - поэтапного повышения тарифа, то это было бы, по-моему, 2,87 руб. Поэтому мы решили таким образом сразу помочь бизнесу, мы пошли на это, и средневзвешенная нагрузка по году будет снижена», - пояснил министр.
Дальнейшее изменение тарифа возможно не ранее середины 2018 г.
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