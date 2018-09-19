Тарасенко уйдет с должности врио губернатора Приморья

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На новые выборы Тарасенко не пойдет, сказал федеральный чиновник РБК.В среду, 19 сентября, глава ЦИК Элла Памфилова на заседании Центризбиркома предложила признать итоги выборов в Приморье недействительными. По ее словам, на протяжении обоих туров кампания шла прозрачно и организованно, не считая отдельных фактов нарушений. «Все было нормально до определенного момента. Как вы знаете, по итогам прошедшего второго тура по состоянию на десять утра было введено 97,16% протоколов, разница между кандидатами составляла 7%. Мы задавались вопросом: почему эти оставшиеся протоколы так долго не были введены?» — описала она ситуацию.Во время выборов жалобы поступали на обоих кандидатов, подчеркнула глава ЦИК, по итогам голосования обнаружились участки со 100% голосов как за кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, так и за врио губернатора Андрея Тарасенко. «Так что это не игра в одни ворота», — заявила Памфилова.Владимир Путин поддерживает решение ЦИК, заявил РБК федеральный чиновник.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль ценит позицию ЦИК об отмене результатов выборов в Приморье: «Президент неоднократно говорил, что для него важнее не поддержанный им кандидат, а важнее легитимность, чистота, прозрачность и справедливость выборов», — подчеркнул Песков.Коммунист Ищенко заявил РБК, что не согласен с решением ЦИК и требует признать, что выборы в регионе состоялись, и губернатором избрали именно его.Врио главы Приморья Тарасенко сначала сообщил, что не будет участвовать в новых выборах, затем на митинге, где собрались его сторонники, сказал им: «Добро, давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти». Однако, сойдя со сцены, вновь изменил свое мнение: «Я считаю, что мне сегодня на третий тур не надо идти. Не надо, чисто по-мужски. Я могу работать и в другом месте», — пояснил Тарасенко журналистам.Фото: ТАСС