Также лидер КПРФ поведал о готовности программы «Десять шагов к достойной жизни»
7 ноября 2017 23:12
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«У нас готова программа «Десять шагов к достойной жизни». И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже», — отметил лидер КПРФ.
Партийный съезд КПРФ намечен на декабрь. Зюганов четырежды принимал участие в выборах президента России. В 1996 году он впервые баллотировался на этот пост, после этого он также участвовал в выборах в 2000, 2008 и 2012 годах.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
О своем намерении принять участие в выборах сообщили сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, оппозиционный политик Алексей Навальный, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Также в 2015 году о желании участвовать в выборах заявлял лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Кроме того, источники РБК сообщали, что будет участвовать в выборах лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
По данным РБК, он объявит о своем выдвижении осенью 2017 года, «после того как об этом же объявит Владимир Путин», уточнял один из собеседников РБК в окружении Миронова.
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