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Для многих колбаса в рационе фактически заменяла мясо. По мнению аналитика потребительского рынка, генерального директора группы компаний TDI Натальи Орловой, если резко подорожает колбаса, то покупатели будут переходить на красное мясо, курицу и индейку.
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Цены дрогнут. Что и насколько подорожает вслед за колбасой

19 ноября 2018 22:08
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Для многих колбаса в рационе фактически заменяла мясо. По мнению аналитика потребительского рынка, генерального директора группы компаний TDI Натальи Орловой, если резко подорожает колбаса, то покупатели будут переходить на красное мясо, курицу и индейку.
Автор: Нина Важдаева /life.ru

В профильных министерствах сейчас активно рассматривается предложение ввести налог на продукты мясной переработки. С такой инициативой выступили представители экспертного совета при правительстве. В результате колбаса и сосиски могут подорожать на 30%. Лайф выяснил, что это может стать началом резкого повышения цен на целый ряд ключевых продуктов.
Вопрос введения акцизов на вредные продукты обсуждается уже не первый год. Уже не раз в Госдуме поднимали тему введения акциза на чипсы и газировку. Затем чиновники предлагали повысить цены на пальмовое масло. Сейчас в экспертном совете при правительстве решили, что к вредным продуктам относится колбаса, сосиски и бекон. Продукты мясной переработки, действительно, не раз подвергались критике. Производителей постоянно обвиняют в снижении качества колбасы. В результате её решили причислить к вредным продуктам и обложить акцизом. По примеру табака и алкоголя. Впрочем, идея далеко не у всех встретила поддержку. К примеру, в Минсельхозе уже выступили против нового налога.

— Ввести акцизы на сосиски и колбасу, мягко говоря, не лучшая идея, — считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. — Просто потому, что их доля в рационе весьма значительна — порядка 5–15%. Если стоимость продуктов мясной переработки подрастёт на 20–30%, то это приведёт к снижению спроса на продукцию хорошего качества — она и без того немало стоит. Россияне не перестанут есть колбасу, просто перейдут на более дешёвую, а значит, и более низкого качества. На качество дешёвой колбасы акцизы не повлияют. Но при этом может упасть производство мяса, приведя тем самым к его подорожанию на 10–15% минимум. Поставщики попытаются отыграть снижение продаж мяса повышением его стоимости.

Для многих колбаса в рационе фактически заменяла мясо. По мнению аналитика потребительского рынка, генерального директора группы компаний TDI Натальи Орловой, если резко подорожает колбаса, то покупатели будут переходить на красное мясо, курицу и индейку. По её словам, увеличение спроса поднимет ценник этих товаров в среднем на 10–15%. Но хуже всего рост цен скажется на производителях, что неминуемо приведёт к сокращению объёма производства. Наталья Орлова считает, что в такой ситуации правительство вряд ли поддержит инициативу повышения налога и резкого скачка цен на колбасу ждать всё-таки не стоит.

— Перспектива резкого увеличения цен на колбасы и другие продукты мясопереработки до 30% очень высока, — считает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. — При этом очень спорно, что вырученные бюджетом деньги пойдут на поддержку полезной пищи — орехов, оливкового масла, цельнозерновых продуктов и так далее, что приведёт к их удешевлению и росту потребления. Эти категории продуктов в рационе не являются взаимозаменяющими. Орехи не заменят колбасу.

По словам Марка Гойхмана, потребление колбасы может действительно сократиться, но покупатели в таком случае перейдут на мясо птицы и традиционные мучные изделия. Таким образом вслед за колбасой может подорожать и хлеб.

— Обратите внимание, что сейчас прозвучала привязка цены на колбасу в долларах — для стран с уровнем доходов как в России рекомендуется ввести акциз на переработанные мясопродукты в размере $2,41 за 1 кг, — отмечает аналитик института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Вот привязка к доллару и будет причиной вариации стоимость килограмма сосисок, бекона или колбасы. Упадёт рубль — резко подорожает вся продукция. Вырастет рубль обратно — цена останется неизменной. Сейчас эти 2,41$ составят порядка 159–160 рублей. Упадёт рубль на 70 против доллара США — эти 2,41$ станут уже 168 рублей акциза на килограмм мясной продукции. Потому получается, что в среднем удорожание составит 26–30%.

По словам Евгения Удилова, вероятность введения акциза будет зависеть от уровня инфляции в этом году. Если инфляцию удастся сдержать, то можно ждать скорое введение акциза. Если нет, то акциз вводить не будут. Это будет слишком болезненным ударом и по производителям, и по потребителям. Если говорить о заменителях, то, по словам аналитика, скорее всего, покупатели будут переходить на соевые продукты, рост стоимости которых будет зависеть от спроса.

— Вопрос со здоровьем нации нужно решать комплексно — это должна быть программа по популяризации потребления белка (молока и мяса) и переход к более здоровому питанию, — считает заместитель председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и генеральный директор Petrova Five Consulting Марина Петрова. — Уже давно известно, что для того, чтобы граждане питались правильно, необходим дешёвый белок. Многие страны с этим сталкивались и приняли решение сделать мясо (курицы и говядину) доступным продуктом. Таким образом, наступает насыщение и люди меньше переедают. Если длительное время люди не могут себе позволить белок — идут необратимые процессы в организме.

По словам Марины Петровой, натуральные продукты должны быть доступными для покупателя, а у нас сейчас мясо и мясные продукты становятся деликатесом. Если повысятся цены на колбасу, то следом вырастут и цены на всю мясную категорию продуктов. Аналитик отмечает, что спрос на мясо не сможет компенсировать по доходности спрос на колбасу, и в течение 4–6 месяцев производители будут вынуждены повысить цены и на базовые мясные позиции. Так, в ближайшие 6 месяцев, по оценкам Марины Петровой, мясо курицы подорожает на 5–7%, а свинина и говядина — на 10%.


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