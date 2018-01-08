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Новости /  Политика /  Политика региона  

ЦИК закончила прием документов у самовыдвиженцев на выборах президента

8 января 2018 20:58
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Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года. При этом кандидаты от партий могут подавать документы до 12 января.
Как сообщает РБК, Центризбирком завершил прием документов у самовыдвиженцев на выборах президента, которые пройдут в марте 2018 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦИК.

«С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов», — сказано в сообщении. В день завершения приема документов, 7 января, в ЦИК поступили документы от пяти граждан.

Ранее ЦИК зарегистрировала две группы избирателей, созданных в поддержку действующего президента Владимира Путина и депутата Костромской облдумы Владимира Михайлова.

По данным комиссии, было отказано в регистрации групп избирателей, созданных в поддержку семи претендентов. В том числе ЦИК отказалась 25 декабря регистрировать инициативную группу по выдвижению в кандидаты на пост президента политика Алексея Навального. В качестве причины отказа Центризбирком указал непогашенную судимость оппозиционера по «делу «Кировлеса».

Спустя три дня, 28 декабря, Навальный подал жалобу на данное решение ЦИК в Верховный суд России. 30 декабря тот вынес решение, признав верным решение Центральной избирательной комиссии. Апелляционную жалобу Навального на решение о недопуске суд вновь отклонил 6 января.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года. При этом кандидаты от партий могут подавать документы до 12 января.


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Комментарии



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