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ЦИК показала образец бюллетеней для президентских выборов, в него попали восемь имен

8 февраля 2018 20:01
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Президентские выборы состоятся в России 18 марта.
Как сообщает РБК, в четверг, 8 февраля, на заседании ЦИК журналистам представили проект избирательного бюллетеня для президентских выборов (есть у РБК). В него попали восемь кандидатов, имена которых расположены в бюллетене по алфавиту: Сергей Бабурин (от Российского общенародного союза), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (от Партии роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

«На президентских выборах в России в отличие от парламентских место кандидата в бюллетенях не имеет значения», — прокомментировал РБК политконсультант Антон Орлов.

По его словам, избиратели на участках скорее будут искать конкретную фамилию, в том числе по причине почти 100-процентной известности и высоких рейтингов Владимира Путина. В то же время эксперт полагает, что при голосовании возможны различные казусы, связанные с поведением избирателей. Например, из-за высоких антирейтингов Ксения Собчак может получить больше голосов, так как часть проголосовавших попытается вычеркнуть ее фамилию, будучи не в курсе, что любой знак напротив фамилии в бюллетене трактуется как голос за.

Ранее ЦИК проверила подписи, собранные выдвиженцами для участия в выборах. Она нашла 0,39% брака в подписях Путина, 1,07% — в подписях Явлинского, 3,18% — в подписях Бабурина, 4,35% — в подписях Титова, 1,33% — в подписях Собчак и 3,72% — в подписях Сурайкина при допустимых 5% брака. «Беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИК с подписями, все прошли проверку», — отметила тогда председатель ЦИК Элла Памфилова.

Всего в ЦИК с 18 декабря, когда начался прием уведомлений, поступило 64 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России, — от 21 политической партии и от 43 самовыдвиженцев.

Президентские выборы состоятся в России 18 марта. Ранее, на заседании в январе, зампредседателя ЦИК Николай Булаев подчеркнул, что фамилии кандидатов будут размещаться в бюллетенях в алфавитном порядке, а значит, жеребьевки по определению мест на бланках согласно закону «О выборах президента РФ» не будет.




Фото: РБК
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