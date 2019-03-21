ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
21 марта 2019 15:28
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Ранее сообщалось, что Грудинин займет в нижней палате парламента место Жореса Алферова, который скончался 1 марта.
Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что Грудинин не может быть депутатом из-за иностранных счетов на момент регистрации.
По его словам, в законе прописано, что полномочия парламентария прекращаются, если в период его регистрации в качестве кандидата на выборах депутата Госдумы были счета в иностранных банках.
"Не сейчас, а тогда, когда он регистрировался", — подчеркнул зампред ЦИК.
Булаев пояснил, что после проверки ФНС ведомство получил информацию о наличии у Грудинина иностранных счетов, которые были закрыты в разгар избирательной кампании, а некоторые — только в январе 2018 года.
Зампред ЦИК отметил, что направлял Грудинину телеграмму с приглашением выступить на заседании и разъяснить свою позицию, однако тот не пришел.
В итоге против передачи мандата Грудинину проголосовали 12 членов ЦИК из 13.
Член комиссии Евгений Шевченко сообщил, что мандат Алферова передадут депутату Законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.
Фото: соцсети
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