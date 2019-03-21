ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы

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Ранее сообщалось, что Грудинин займет в нижней палате парламента место Жореса Алферова, который скончался 1 марта.Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что Грудинин не может быть депутатом из-за иностранных счетов на момент регистрации.По его словам, в законе прописано, что полномочия парламентария прекращаются, если в период его регистрации в качестве кандидата на выборах депутата Госдумы были счета в иностранных банках."Не сейчас, а тогда, когда он регистрировался", — подчеркнул зампред ЦИК.Булаев пояснил, что после проверки ФНС ведомство получил информацию о наличии у Грудинина иностранных счетов, которые были закрыты в разгар избирательной кампании, а некоторые — только в январе 2018 года.Зампред ЦИК отметил, что направлял Грудинину телеграмму с приглашением выступить на заседании и разъяснить свою позицию, однако тот не пришел.В итоге против передачи мандата Грудинину проголосовали 12 членов ЦИК из 13.Член комиссии Евгений Шевченко сообщил, что мандат Алферова передадут депутату Законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.Фото: соцсети