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Суд оштрафовал двух кандидатов на пост губернатора Самарской области

9 марта 2019 12:40
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Суд оштрафовал двух кандидатов на пост губернатора Самарской области
 Их обвиняли в нарушении порядка расходования средств избирательных фондов.

В Самарской области оштрафовали двух кандидатов на пост губернатора, сообщает "КП в Самаре". Мировые судьи вынесли постановление о назначении административных штрафов Виталию Кирсанову и Виктору Русину. Обоих кандидатов обвиняли в нарушении порядка расходования средств избирательных фондов, а именно – в использовании при финансировании своих кампаний денег, которые не были перечислены в фонды, сообщает областной избирком.

- Уполномоченный член избирательной комиссии Самарской области составил протоколы об административных правонарушениях в отношении двух кандидатов на должность губернатора Самарской области Кирсанова Виталия Юрьевича и Русина Виктора Владимировича, которые впоследствии были переданы для рассмотрения по подведомственности в мировые суды. По результатам рассмотрения дел мировые судьи в обоих случаях вынесли постановления о наложении административных штрафов, - говорится в сообщении.


Фото: pixabay.com

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