Суд оправдал организатора митинга "Он нам не Димон" в Самаре
17 мая 2017 11:30
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Ленинский районный суд Самары оправдал активиста Егора Алашеева, обвиненного полицией в проведении несанкционированной акции в областном центре 26 марта, сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Игорь Казарин.
"Суд не обнаружил состава административного нарушения в действиях моего подзащитного и признал незаконной форму, в которой мэрия отказалась согласовать проведение митинга 26 марта", - сказал Казарин.
Он пояснил, что после того, как мэрия Самары отказалась согласовать акцию в сквере имени Пушкина, организатор обратился к властям с просьбой предоставить другую площадку, но ответа не последовало.
"Таким образом, мэрия запретила проведение акции, что противоречит закону", - сказал юрист.
Он сообщил также, что Ленинский районный суд Самары во вторник оправдал по тем же основаниям одну из задержанных участниц акции - Екатерину Герасимову (является координатором самарского избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального - ИФ), которой вменялись статья 19.3 часть 1 и статья 20.2 часть 6.1 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и участие в несанкционированном митинге).
По данным Казарина, после митинга оппозиции 26 марта в Самаре административные протоколы были составлены на 15 человек, 12 из них Ленинский районный суд оштрафовал на различные суммы, дело в отношении еще одного активиста суд первой инстанции пока не рассматривал.
Юрист отметил, что одними штрафами суд не ограничился - три участника акции были направлены на обязательные работы.
11 мая два оштрафованных районным судом участника митинга Александр Савиных и Давид Акопджанян добились оправдания в апелляционной инстанции - Самарском областном суде, в итоге отказавшемся признать митинг 26 марта незаконным.
В решении областного суда указывалось, что организатору митинга "фактически было запрещено проведение публичного мероприятия, что не согласуется с положениями Конституции РФ, а также Федерального закона "О митингах", предусматривающего уведомительный порядок организации и проведения публичных мероприятий".
Ранее сообщалось, что, по данным полиции, 26 марта на митинге оппозиции в одном из трех самарских гайд-парков - сквере имени Пушкина собралось около 600 человек, было задержано 20 активистов.
14 апреля департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области издал приказ, исключающий сквер им. Пушкина из списка гайд-парков Самары, оставив в нем скверы Калинина и Маяковского.
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