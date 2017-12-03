Сторонники Навального собрались у входа в ДК Литвинова, где проходит чемпионат по восточным танцам

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Горвласти не согласовали это мероприятие из-за чемпионата по танцам, но по данным мэрии Самары, в митинге приняли участие 550 человек.— Сторонники московского блогера Навального, по сути, создали угрозу для людей, которые пытались пройти в ДК или выйти из него. В общей сложности около 800 детей, занимающихся в ДК Литвинова, стали «заложниками» сторонников Навального, перегородивших выход из здания. Всего в здании на момент прохождения митинга находились более 2 тысяч человек, — рассказали в мэрии.