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Новости /  Политика /  Политика региона  

Сторонники Навального собрались у входа в ДК Литвинова, где проходит чемпионат по восточным танцам

3 декабря 2017 19:37
493
По сути, они создали угрозу для людей, которые пытались пройти в ДК или выйти из него.
3 декабря в ДК Литвинова, где заканчивается межрегиональный чемпионат по восточным танцам, собрались несколько сотен зрителей. Участников фестиваля разного возраста, самые юные пришли сюда с родителями. В это же время на площади перед ДК проходил митинг сторонников Алексея Навального, сообщает 63.ru.

Горвласти не согласовали это мероприятие из-за чемпионата по танцам, но по данным мэрии Самары, в митинге приняли участие 550 человек.

— Сторонники московского блогера Навального, по сути, создали угрозу для людей, которые пытались пройти в ДК или выйти из него. В общей сложности около 800 детей, занимающихся в ДК Литвинова, стали «заложниками» сторонников Навального, перегородивших выход из здания. Всего в здании на момент прохождения митинга находились более 2 тысяч человек, — рассказали в мэрии.


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Комментарии



Политика региона
3 декабря 2017  19:37
По сути, они создали угрозу для людей, которые пытались пройти в ДК или выйти из него.
Сторонники Навального собрались у входа в ДК Литвинова, где проходит чемпионат по восточным танцам
По сути, они создали угрозу для людей, которые пытались пройти в ДК или выйти из него.  Политика региона
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3 декабря 2017  16:00
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