Сторонники Навального собрались у входа в ДК Литвинова, где проходит чемпионат по восточным танцам
3 декабря 2017 19:37
493
Горвласти не согласовали это мероприятие из-за чемпионата по танцам, но по данным мэрии Самары, в митинге приняли участие 550 человек.
— Сторонники московского блогера Навального, по сути, создали угрозу для людей, которые пытались пройти в ДК или выйти из него. В общей сложности около 800 детей, занимающихся в ДК Литвинова, стали «заложниками» сторонников Навального, перегородивших выход из здания. Всего в здании на момент прохождения митинга находились более 2 тысяч человек, — рассказали в мэрии.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
3 декабря 2017 19:37
По сути, они создали угрозу для людей, которые пытались пройти в ДК или выйти из него. Политика региона
492
3 декабря 2017 16:00
Глава региона начал предварительную работу с самыми заметными застройщиками, которых будут привлекать к этому вопросу. Политика региона
218
3 декабря 2017 12:15
Речь идет, в частности, о реставрации объектов культурного наследия в рамках проекта "Историческая память". Политика региона
529
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1932
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1348
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1258
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5086
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1801
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8694
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2487
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10019
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2857
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2158
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1468
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1820
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1710
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1433
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3061
Мероприятия