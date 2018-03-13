Столичные власти рассматривают возможность автоматически продлевать действие водительских прав

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По его словам, в настоящее время у властей есть информация о сроках действия водительских прав, позволяющая за два месяца информировать водителя об их окончании.«А еще лучше, здесь как раз мы работаем плотно с федеральными коллегами, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, чтобы автоматически эти права пролонгировали свое действие», — добавил Чукарин.Он подчеркнул, что к 2020–2025 годам в Москве планируется создать центр, в котором гражданин сможет получить услугу ровно в тот момент, когда она потребуется.В октябре 2014 года в России вступил в силу новый регламент проведения экзаменов и выдачи водительских прав, ужесточивший требования к мотоциклистам и автомобилистам. Чтобы получить допуск к экзамену, гражданину придется верифицировать свидетельство об обучении в автошколе, а также документы о прохождении медицинских осмотров. Согласно регламенту, граждане, потерявшие права или желающие оформить международное водительское удостоверение, смогут сделать это в МФЦ в течение 15 дней.МФЦ в марте 2017 года получили право выдавать международные и российские водительские удостоверения взамен ранее выданных.