Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США

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— Задача (Сигала. — Прим. ред.) — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов и так далее, — говорится в сообщении, размещённом на официальной странице российского дипведомства в "Фейсбуке".В 2016 году Стивен Сигал получил российское гражданство. Сейчас артист активно ездит по РФ с мастер-классами по боевым искусствам. Ранее он стал почётным гостем на главном Параде Победы 9 Мая.Фото: kremlin.ru