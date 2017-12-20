Стала известна стоимость аренды павильона на ВДНХ для выдвижения Путина

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«Речь идет о закрытии огромного павильона на весь рабочий день, — говорится в письменном ответе Есина РБК. — Стоимость аренды составит 400 тыс. руб. Если будет планироваться застройка — декорационное оформление площадки, монтаж необходимого технического оборудования, техническое сопровождение, и так далее, то стоимость соответственно будет больше».На аренду помещения в 57-м павильоне пойдут личные деньги членов инициативной группы, ранее говорили РБК и.о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак, глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов, президент РСПП Александр Шохин. «Позиция такая, что денег и ресурсов [от власти на мероприятие] нет, и финансирование ищет сама инициативная группа. Это [выдвижение] позиционируется как «общественная история», — говорил источник РБК, близкий к организаторам мероприятия. Турчак заявлял РБК, что «лично готов» внести свой вклад в оплату аренды, как и депутат от «Единой России» борец Александр Карелин.Есин добавил, что обращение об аренде павильона поступило от Ольги Амельченковой, руководителя всероссийского движения «Волонтеры Победы» (члены этого движения также войдут в инициативную группу). «Она обратилась ко мне лично, Фонд Гуманитарных Проектов осуществляет управление комплексом самостоятельно», — отметил Есин.Глава ФГП связал выбор площадки инициативной группой с тем, что исторические парки — «одни из самых востребованных сегодня экспозиций в стране, в первую очередь среди молодежи». По его словам, за прошедшие дни ФГП получил несколько запросов о «проведении предвыборных мероприятий на территории Исторического парка». «Одно из них от Фонда поддержки средств массовой информации «Пятое время года» с предложением «заключить договор аренды… с целью проведения собрания группы избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата … Алексея Навального», — добавил управляющий директор ФГП. Фонд «Пятое время года» занимается обеспечением работы штаба оппозиционера Алексея Навального. Руководителем структуры является Леонид Волков.«Для нас, конечно, лестно, что для проведения подобных важных для страны событий выбирают наш Исторический парк. Однако текущий график посещений парка организованными группами позволяет нам провести лишь одно мероприятие. Оно состоится 26 декабря 2017 г. и будет посвящено выдвижению В.В. Путина на должность президента России», — заключил Есин.Дату заявки на павильон от сторонников Навального Есин не уточнил. «Да, мы действительно делали такой запрос, получили отказ, — сказала РБК пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. — Мы обращались на все площадки, соответствующие тому, что нам нужно, так что это был один из очень многих запросов. Отказы были везде». «Мы обращались к ним в самом начале декабря, когда выборы ещё не были объявлены, и спрашивали про 22 и 23 декабря», — добавила Ярмыш.Фото: mos.new