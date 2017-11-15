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Новости /  Политика /  Политика региона  

Срок полномочий депутатов Самарской губдумы продлен до 2020 года

15 ноября 2017 00:55
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Депутат Михаил Матвеев внес предложение, согласно которому срок полномочий Думы устанавливается в три года.
14 ноября состоялось внеочередное заседание комитета Самарской губдумы по местному самоуправлению, на котором была рассмотрена внесенная поправка члена комитета по местному самоуправлению Михаила Матвеева к проекту закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Самарской области «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области». 

Напомним, что законопроектом предлагается изменить срок полномочий Думы городского округа Самара первого созыва с двух лет шести месяцев на пять лет (до сентября 2020 года).

Депутат Михаил Матвеев внес предложение, согласно которому срок полномочий Думы устанавливается в три года. По мнению автора поправки, данный срок позволит реализовать цели законопроекта, связанные с избранием Главы города, и при этом синхронизирует сроки выборов Думы г.о. Самара с выборами Думы г.о. Тольятти и губернатора Самарской области, что повысит явку на выборах и будет способствовать перезагрузке системы местного самоуправления на большей части территории нашего региона.

Кроме того, парламентарий озвучил намерение после принятия законопроекта внести предложение о возврате прямых всенародных выборов Думы г.о. Самара в сентябре 2018 года.

Большинством голосов поправка депутата Матвеева была рекомендована к отклонению, сообщает пресс-служба Думы г.о. Самары. 
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Комментарии



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15 ноября 2017  00:55
Депутат Михаил Матвеев внес предложение, согласно которому срок полномочий Думы устанавливается в три года.
Срок полномочий депутатов Самарской губдумы продлен до 2020 года
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