Срок полномочий депутатов Самарской городской думы продлен до 2020 года

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Напомним, что законопроектом предлагается изменить срок полномочий Думы городского округа Самара первого созыва с двух лет шести месяцев на пять лет (до сентября 2020 года).Депутат Михаил Матвеев внес предложение, согласно которому срок полномочий Думы устанавливается в три года. По мнению автора поправки, данный срок позволит реализовать цели законопроекта, связанные с избранием Главы города, и при этом синхронизирует сроки выборов Думы г.о. Самара с выборами Думы г.о. Тольятти и губернатора Самарской области, что повысит явку на выборах и будет способствовать перезагрузке системы местного самоуправления на большей части территории нашего региона.Кроме того, парламентарий озвучил намерение после принятия законопроекта внести предложение о возврате прямых всенародных выборов Думы г.о. Самара в сентябре 2018 года.Большинством голосов поправка депутата Матвеева была рекомендована к отклонению, сообщает пресс-служба Думы г.о. Самары.