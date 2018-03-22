Сравнение Джонсоном ЧМ-2018 в России с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии Захарова назвала неприемлемым и недостойным
22 марта 2018 07:44
28
«Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства», — отметила она.
По словам представителя российского МИДа, все действия Лондона, которые он предпринимает против России, направлены на то, чтобы «создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания». Захарова подчеркнула, что теперь становится очевидным курс Великобритании на «полноформатный бойкот» будущего чемпионата мира. И это, по ее словам, происходит посредством провокаций и оскорблений.
Захарова добавила, что Борис Джонсон «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства». «Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира», — заключила она.
Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон во время своего выступления в парламенте страны согласился со словами лейбориста Айана Остина, который сравнил чемпионат мира по футболу, который летом пройдет в России, с Олимпийскими играми 1936 года при Гитлере.
Остин отметил, что в 1936 году Адольф Гитлер использовал Олимпиаду для того, чтобы улучшить имидж страны. Политик добавил, что его ужасает эта аналогия, и предложил Англии не принимать участия в чемпионате мира.
Джонсон назвал это сравнение «безусловно верным». «Это вызывающая тошноту перспектива, думать, что Путин использует это спортивное событие для того, чтобы прославиться», — сказал глава британского МИДа. Тем не менее он не согласился с мнением, что соревнования нужно бойкотировать, и отметил, что наказывать английских спортсменов и болельщиков не стоит.
Фото: news-front.info
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
22 марта 2018 07:44
Захарова добавила, что Борис Джонсон «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства». Политика региона
27
21 марта 2018 22:09
Депутаты указали на необходимость поддержки семейных ценностей. Политика региона
175
20 марта 2018 21:17
Беседа состоялась по инициативе американской стороны и в целом носила конструктивный характер, заявили в Кремле. Политика региона
333
Выборы 2018
21 марта 2018 14:10
Активизация электората является следствием обновления руководства региона, считает сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите... Выборы 2018
179
21 марта 2018 13:43
По его мнению, на пользу пошло и возрождение института общественных наблюдателей. Выборы 2018
153
21 марта 2018 13:09
Об этом она заявила на заседании верхней палаты парламента. Выборы 2018
165
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1085
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
745
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
691
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1449
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
873
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
961
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1572
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
893
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4140
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2356
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2817
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2703
Мероприятия