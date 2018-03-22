Я нашел ошибку
Главные новости: 
Захарова добавила, что Борис Джонсон «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства».
Сравнение Джонсоном ЧМ-2018 в России с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии Захарова назвала неприемлемым и недостойным
Было установлено, что все кражи совершались по одному сценарию: сначала наиболее ценные посылки с электроникой отбирались в отдельный контейнер, а затем по поддельной накладной контейнер вывозили и распродавали содержимое посылок.
В Москве за кражу посылок задержали сотрудников «Почты России»
Он зарабатывает в петербургском клубе по €5 млн.
Самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата России стал аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес
Ранее бойкотировать его решили в правительстве Британии, позже к ним присоединился президент Польши.
В ФИФА заявили, что чиновники из стран-участниц ЧМ-2018 «вольны сами решать», посещать турнир или нет
Команда представила новый комплект футболок.
Российские футболисты сыграют в гостевых матчах ЧМ-2018 в светлой форме
Наблюдается отрицательная тенденция изменения цен на связь в России. Во всем мире цены на мобильный интернет и связь ежегодно снижаются, тогда как в России они лишь увеличиваются из года в год.
Россияне стали гораздо больше платить за связь, есть причина
Виктор Кудряшов: "Такого масштабного голосования на общественные темы не было никогда"
Команду с победой поздравил Дмитрий Азаров.
В Тольятти сборная Россия по гандболу побеждает команду Румынии в матче квалификационного турнира к чемпионату Европы
сегодня  Четверг, 22 марта, 07:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/03:
USD 57.5
-0.2
EUR 70.57
-0.66
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Сравнение Джонсоном ЧМ-2018 в России с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии Захарова назвала неприемлемым и недостойным

22 марта 2018 07:44
28
Захарова добавила, что Борис Джонсон «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства».
Как передает РБК, слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, согласившегося со сравнением чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года, с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии, являются неприемлемыми и в целом недостойными для министра дипломатического ведомства. Об этом написала в своем Facebook официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства», — отметила она.

По словам представителя российского МИДа, все действия Лондона, которые он предпринимает против России, направлены на то, чтобы «создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания». Захарова подчеркнула, что теперь становится очевидным курс Великобритании на «полноформатный бойкот» будущего чемпионата мира. И это, по ее словам, происходит посредством провокаций и оскорблений.

Захарова добавила, что Борис Джонсон «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства». «Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира», — заключила она.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон во время своего выступления в парламенте страны согласился со словами лейбориста Айана Остина, который сравнил чемпионат мира по футболу, который летом пройдет в России, с Олимпийскими играми 1936 года при Гитлере.

Остин отметил, что в 1936 году Адольф Гитлер использовал Олимпиаду для того, чтобы улучшить имидж страны. Политик добавил, что его ужасает эта аналогия, и предложил Англии не принимать участия в чемпионате мира.

Джонсон назвал это сравнение «безусловно верным». «Это вызывающая тошноту перспектива, думать, что Путин использует это спортивное событие для того, чтобы прославиться», — сказал глава британского МИДа. Тем не менее он не согласился с мнением, что соревнования нужно бойкотировать, и отметил, что наказывать английских спортсменов и болельщиков не стоит.


Фото:   news-front.info
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
22 марта 2018  07:44
Захарова добавила, что Борис Джонсон «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства».
Сравнение Джонсоном ЧМ-2018 в России с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии Захарова назвала неприемлемым и недостойным
Захарова добавила, что Борис Джонсон «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства».   Политика региона
27
21 марта 2018  22:09
Депутаты указали на необходимость поддержки семейных ценностей.
В Думе отказались от идеи считать сожительство браком
Депутаты указали на необходимость поддержки семейных ценностей.  Политика региона
175
20 марта 2018  21:17
Беседа состоялась по инициативе американской стороны и в целом носила конструктивный характер, заявили в Кремле.
20 марта Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
Беседа состоялась по инициативе американской стороны и в целом носила конструктивный характер, заявили в Кремле.  Политика региона
333
Весь список
Выборы 2018
21 марта 2018  14:10
На выборах Президента РФ Самарская область показала высокий прирост явки
На выборах Президента РФ Самарская область показала высокий прирост явки
Активизация электората является следствием обновления руководства региона, считает сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите... Выборы 2018
179
21 марта 2018  13:43
Михаил Маряхин:
Михаил Маряхин: "Высокая явка - это самое яркое подтверждение легитимности выборов"
По его мнению, на пользу пошло и возрождение института общественных наблюдателей. Выборы 2018
153
21 марта 2018  13:09
Матвиенко призвала россиян обращаться в ЕСПЧ из-за срыва голосования на Украине
Матвиенко призвала россиян обращаться в ЕСПЧ из-за срыва голосования на Украине
Об этом она заявила на заседании верхней палаты парламента. Выборы 2018
165
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1085
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
745
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
691
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1449
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
873
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
961
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1572
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
893
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4140
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2356
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2817
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2703
Весь список

Мероприятия
22 марта отмечается Всемирный День воды: СКС приглашают отметить праздник вместе
21 марта в Самаре отметят Навруз
21 марта в Самаре будет проведена проверка системы оповещения населения
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

В ФИФА заявили, что чиновники из стран-участниц ЧМ-2018 «вольны сами решать», посещать турнир или нет

356

Российские футболисты сыграют в гостевых матчах ЧМ-2018 в светлой форме

342

Виктор Кудряшов: "Такого масштабного голосования на общественные темы не было никогда"

334
за неделю

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2654

Автозавод объявил о старте производства Lada Granta Liftback в Тольятти

2212

Явку на выборы президента РФ в Самарской области комментируют эксперты

1847
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда