Сравнение Джонсоном ЧМ-2018 в России с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии Захарова назвала неприемлемым и недостойным

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«Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства», — отметила она.По словам представителя российского МИДа, все действия Лондона, которые он предпринимает против России, направлены на то, чтобы «создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания». Захарова подчеркнула, что теперь становится очевидным курс Великобритании на «полноформатный бойкот» будущего чемпионата мира. И это, по ее словам, происходит посредством провокаций и оскорблений.Захарова добавила, что Борис Джонсон «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства». «Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира», — заключила она.Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон во время своего выступления в парламенте страны согласился со словами лейбориста Айана Остина, который сравнил чемпионат мира по футболу, который летом пройдет в России, с Олимпийскими играми 1936 года при Гитлере.Остин отметил, что в 1936 году Адольф Гитлер использовал Олимпиаду для того, чтобы улучшить имидж страны. Политик добавил, что его ужасает эта аналогия, и предложил Англии не принимать участия в чемпионате мира.Джонсон назвал это сравнение «безусловно верным». «Это вызывающая тошноту перспектива, думать, что Путин использует это спортивное событие для того, чтобы прославиться», — сказал глава британского МИДа. Тем не менее он не согласился с мнением, что соревнования нужно бойкотировать, и отметил, что наказывать английских спортсменов и болельщиков не стоит.Фото: news-front.info