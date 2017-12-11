Список кандидатов на пост глава Самары пополнился еще двумя персонами
11 декабря 2017 15:04
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ПАО «Кузнецов» и Копылов Виталий Геннадьевич 1964 года рождения, в настоящее время не работает (ветеран МВД РФ).
На данный момент в списке кандидатов 12 человек.
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