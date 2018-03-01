Созданное в России оружие опережает образцы вооружений из других стран на десятки лет и способно «продырявить» оборону США, заявил Шойгу
1 марта 2018 23:21
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«В России создано самое современное и опережающее на многие годы, а в отдельных местах — на десятилетия, самое современное оружие», — заявил министр журналистам, комментируя Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, почти половину которого глава государства посвятил описанию разработанных российскими учеными видов вооружений (цитата по ТАСС).
По словам Шойгу, новые российские ракеты способны преодолевать все существующие и даже только планирующиеся к созданию системы противоракетной обороны, так что те превращаются в «дырявый зонтик».
«То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, этот «зонтик» противоракетной обороны получается дырявый. И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот «зонтик» им приобретать», — сказал министр.
Глава Минобороны заверил, что новое оружие России поможет ей защитить свой суверенитет «на многие десятилетия вперед» и позволит избежать втягивания в очередную гонку вооружений.
Завершая свое обращение к Федеральному собранию, Путин в четверг заверил, что все описанное им оружие — «не блеф», и призвал «тех, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений», прекратить «раскачивать лодку, в которой мы все находимся и которая называется планета Земля».
Видео: РБК
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