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Создан Общественный совет по экологической безопасности при губернаторе Самарской области

6 марта 2019 20:23
118
Совет будет осуществлять свою деятельность на общественных началах. Его основной задачей станет анализ экологической ситуации на территории региона.
Соответствующее постановление подписано 6 марта 2019 года.

Общественный совет по экологической безопасности был создан по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по итогам совещания, состоявшегося 14 августа 2018 года в Новокуйбышевске.

В его состав вошли 27 человек. Это представители органов власти, общественных и коммерческих организаций, промышленных предприятий, науки.

Совет будет осуществлять свою деятельность на общественных началах. Его основной задачей станет анализ экологической ситуации на территории региона, совершенствование законодательства в сфере экологии, развитие межведомственного взаимодействия в решении вопросов охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.

На заседаниях общественного совета под председательством главы региона будет рассматриваться деятельность промышленных предприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также инициативы и конструктивные предложения по улучшению ситуации в сфере экологии, передает пресс-служба облправительства.
 
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Комментарии



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