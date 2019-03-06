Создан Общественный совет по экологической безопасности при губернаторе Самарской области
6 марта 2019 20:23
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Общественный совет по экологической безопасности был создан по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по итогам совещания, состоявшегося 14 августа 2018 года в Новокуйбышевске.
В его состав вошли 27 человек. Это представители органов власти, общественных и коммерческих организаций, промышленных предприятий, науки.
Совет будет осуществлять свою деятельность на общественных началах. Его основной задачей станет анализ экологической ситуации на территории региона, совершенствование законодательства в сфере экологии, развитие межведомственного взаимодействия в решении вопросов охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.
На заседаниях общественного совета под председательством главы региона будет рассматриваться деятельность промышленных предприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также инициативы и конструктивные предложения по улучшению ситуации в сфере экологии, передает пресс-служба облправительства.
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