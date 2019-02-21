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Новости /  Политика /  Политика региона  

Совместная работа – гарантия результата

21 февраля 2019 19:27
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19 февраля в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области состоялось совещание с главами и руководителями муниципальных управлений сельского хозяйства.
19 февраля в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области состоялось совещание с главами и руководителями муниципальных управлений сельского хозяйства. В повестке: итоги и задачи отрасли животноводства, реализация региональных составляющих нацпроектов, поддержка малых форм хозяйствования, субвенции и механизмы предоставления дотаций.

Открывая совещание, глава областного аграрного ведомства Николай Абашин отметил: «Главной задачей нашей сегодняшней встречи является обсуждение конкретных целевых индикаторов в рамках региональных составляющих федеральных проектов «Система поддержки малого и среднего предпринимательства и кооперации» и «Экспорт продукции АПК», которые установлены перед самарским регионом. Нам необходимо проанализировать механизмы их выполнения, учитывая особенности каждого проекта».

О мерах по сохранению и увеличению поголовья рассказал руководитель управления животноводства племенного дела Рудольф Ильин. Среди лидеров производства молока — Ставропольский, Кинельский, Исаклинский и Кошкинский районы, по производству мяса Кинель-Черкасский район. «В области имеются резервы роста поголовья скота и повышения производства продукции животноводства. В предстоящую посевную необходимо создать задел эффективной кормовой базы. Проанализировать нужно и другие условия содержания крупного рогатого скота», — подчеркнул Рудольф Ильин.

Помимо технологической модернизации, в которой нуждается часть сельхозтоваропроизводителей, особое внимание в производстве молока следует обратить на селекционную работу и продуктивное долголетие коров. Совместно с департаментом ветеринарии Самарской области с текущей недели будет проводиться адресная работа с хозяйствами по вопросам усиления селекционной работы, повышения эффективности содержания и кормления поголовья КРС. Пилотные выезды специалистов состоятся в Исаклинский район.

Кроме того, Рудольф Ильин указал на дополнительные меры господдержки животноводческой отрасли, действующие в текущем году: субсидирование проектно-сметной документации и прохождения экспертизы в рамках строительства и реконструкции животноводческих комплексов; субсидирование производства реализованных свиней на убой в живом весе; предоставление КРС молочного направления через ГУП СО «Велес» на условиях товарного кредита. Однако для получения скота необходимо наличие свободных скотомест и достаточной кормовой базы.

Об особой роли развития мелиорации в реализации регсоставляющей нацпроекта «Экспорт продукции АПК» сообщил руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК Михаил Петров. Субсидирование мероприятий по развитию мелиорации в рамках нацпроекта составит 70% от понесённых затрат. Обязательным его условием станет экспорт произведённой предприятием продукции. Экспортно-ориентированное производство необходимо развивать на территории всех муниципальных районов. В 2018 году первое место по объемам экспорта составила продукция масло-жировой отрасли, второе – злаки. В задачи, стоящие перед муниципальными районами, входит как работа над ростом эффективности растениеводческий отрасли, так и повышение инвестиционной привлекательности своих территорий и региона в целом. Внимание необходимо уделить развивающимся потенциально экспортно-ориентированным предприятиям. Ещё одной темой, затронутой Михаилом Петровым, стала реализация региональной составляющей нацпроекта «Повышение производительности труда», участие в котором также могут принять предприятия агропромышленного комплекса. Проект не предполагает бюджетного финансирования и направлен на оптимизацию производственных процессов.

В рамках совещания с главами и руководителями управлений сельского хозяйства Сергей Посашков, руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности, рассказал о задачах, поставленных перед АПК в рамках региональной составляющей «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Основной целевой показатель, установленный на 2019 год, – количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства. Для Самарской области он составляет 142 человека. Муниципальным образованиям вместе с региональным Минсельхозпродом предстоит значительная работа, которая включает в себя: проведение разъяснительной работы среди населения и сельхозпроизводителей о возможности участия в проекте; выявление инициативных групп, заинтересованных в создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов; подготовка претендентов для участия в конкурсе на получение грантов по программе «Агростартап» и для получения субсидий СПоК; участие в организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов; информационно-консультационное сопровождение деятельности малых форм хозяйствования – участников федерального проекта; контроль за ходом реализации федерального проекта на территории муниципального района.

Итоги 2018 года и планы на 2019 год по поддержке начинающих фермеров и животноводческих ферм в своем докладе осветила Мария Копытина, руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК. «В текущем году на данные мероприятия будет направлено 123 млн рублей», — сообщила руководитель департамента. Грантовая поддержка начинающих фермеров увеличилась до 3 млн руб., семейных животноводческих ферм, осуществляющих разведение КРС мясного и молочного направления, — до 30 млн руб., ведущих иные виды деятельности — до 21,6 млн руб. В 2018 году получателями грантовой поддержки стали 50 начинающих фермеров и 4 главы семейных животноводческих ферм. Средства гранта позволили фермерам приобрести 274 ед. техники и оборудования, свыше 1000 голов КРС мясного и молочного направлений, а также создать 148 рабочих мест.

Елена Василькина, заместитель министра-руководитель департамента экономики и финансов: «С текущего года будет скорректирован механизм предоставления дотаций на стимулирование роста налогового потенциала муниципальных территорий в части развития сельскохозяйственного производства. Начиная с 2019 года они будут распределяться двумя траншами. Первый транш, как и ранее, будет предоставляться по итогам предыдущего (отчетного) года, второй – по итогам 10 месяцев текущего года по результатам выполнения показателей, нацеленных на реализацию федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Первый и второй транш будут распределяться в пропорции 65% и 35% соответственно., передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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