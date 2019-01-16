Совфед разрешил пенсионерам не доказывать отсутствие долгов за капремонт
16 января 2019 23:29
207
Согласно документу, узнавать, есть ли у собственника долги, органы исполнительной власти или уполномоченные организации в каждом субъекте РФ будут у регионального оператора либо владельца специального счёта, на который поступает оплата услуг ЖКХ.
Сейчас Жилищный кодекс РФ позволяет пожилым гражданам получать компенсацию за средства, потраченные на получение коммунальных услуг. Так, для россиян старше 70 лет её сумма составляет 50% от израсходованных денег, для граждан старше 80 — 100%. При этом для получения выплат сейчас претендентам необходимо доказать, что у них нет долгов по взносам на капремонт, предъявив оплаченные квитанции за каждый месяц.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
16 января 2019 23:50
Согласно документу, в частности, отпускная стоимость препарата может быть увеличена не чаще одного раза в год. Политика региона
129
16 января 2019 23:29
Сейчас для получения компенсации за коммунальные услуги нужно предъявить оплаченные квитанции за каждый месяц. Политика региона
197
16 января 2019 22:53
16 января 2019 года российский тележурналист, специалист в области коммуникаций Игорь Буренков назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ... Политика региона
160
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1038
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
751
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
732
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
542
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
719
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
926
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
834
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1118
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
747
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1522
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1330
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1680
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2053
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2249
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3472
Мероприятия