Я нашел ошибку
Главные новости: 
В медучреждение его поместили после того, как стало известно, что он выкопал могилы 26 девочек в возрасте от 3 до 12 лет.
Нижегородца, делавшего кукол из мёртвых девочек, могут выпустить из психбольницы
В правительстве отмечали, что изменение законодательства позволит повысить размер пенсии и сбалансирует рынок труда.
Совфед одобрил закон об изменении пенсионной реформы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2019 году. И в документе есть сюрпризы.
Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней
В Центробанке говорят, что стоимость топлива до конца года не вырастет. При этом в Росстате в сентябре фиксировали хоть и небольшой, но всё же рост цен.
Бензин пошёл в рост: что будет с ценами к концу года?
Специалисты осмотрят пожилых пациентов, ветеранов войны и лиц, приравненных к ним по льготам, а также маломобильных пациентов на дому, дадут индивидуальные рекомендации.
Выездная бригада областного госпиталя примет пожилых пациентов в Пестравке
Смерть мужчины стала первым из зарегистрированных поражений мозга такими организмами.
Амёба-хищник убила человека, съев его мозг
Авторы идеи - активные жители!
В Отрадном благодаря проекту "СОдействие" появилась специализированная детская площадка для изучения ПДД
Целью визита делегации является определение дальнейших шагов по развитию сотрудничества в различных сферах экономики.
Самарскую область с двухдневным визитом посетит делегация Кашкадарьинской области Республики Узбекистан
сегодня  Среда, 3 октября, 17:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/10:
USD 65.22
-0.35
EUR 75.23
-0.76
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Совфед одобрил закон об изменении пенсионной реформы

3 октября 2018 16:57
55
В правительстве отмечали, что изменение законодательства позволит повысить размер пенсии и сбалансирует рынок труда.
В правительстве отмечали, что изменение законодательства позволит повысить размер пенсии и сбалансирует рынок труда, передает life.ru. Совфед одобрил закон об изменении пенсионной реформы. За этот проект проголосовало 149 сенаторов, против него выступило пятеро, а воздержалось трое.

Законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин и мужчин. Теперь документ направят на подписание президенту России.

В июле законопроект был принят в первом чтении. Тогда он предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако Владимир Путин выступил с предложением о смягчении этих мер. Глава государства счёл необходимым установить пенсионный возраст для женщин на уровне 60 лет, для многодетных матерей предложен досрочный выход на пенсию. Кроме того, лидер страны предложил ввести ряд мер, направленных на защиту предпенсионеров.

В итоге Госдума одобрила проект о пенсионной реформе с учётом поправок Путина. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
3 октября 2018  16:57
В правительстве отмечали, что изменение законодательства позволит повысить размер пенсии и сбалансирует рынок труда.
Совфед одобрил закон об изменении пенсионной реформы
В правительстве отмечали, что изменение законодательства позволит повысить размер пенсии и сбалансирует рынок труда.  Политика региона
54
3 октября 2018  15:49
Целью визита делегации является определение дальнейших шагов по развитию сотрудничества в различных сферах экономики.
Самарскую область с двухдневным визитом посетит делегация Кашкадарьинской области Республики Узбекистан
Целью визита делегации является определение дальнейших шагов по развитию сотрудничества в различных сферах экономики.  Политика региона
67
3 октября 2018  15:18
Также депутаты выбрали вице-спикера — им стал предприниматель Сергей Серпер.
Новая дума Сызрани дружно проголосовала за избрание спикером Сергея Прокофьева
Также депутаты выбрали вице-спикера — им стал предприниматель Сергей Серпер.  Политика региона
114
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
298
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
234
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
282
Весь список


Видео
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
167
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
320
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
751
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15719
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
784
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
1021
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
933
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
977
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2011
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1441
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1600
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1561
Весь список

Мероприятия
Гастроли МГАСО открыли Международный фестиваль в Самарской филармонии
В Самаре на улице Ленинской состоится реконструкция эпизода боя 1918 года
В Самарской области стартовал 2 этап Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда