Совфед одобрил закон об изменении пенсионной реформы
3 октября 2018 16:57
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Законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин и мужчин. Теперь документ направят на подписание президенту России.
В июле законопроект был принят в первом чтении. Тогда он предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако Владимир Путин выступил с предложением о смягчении этих мер. Глава государства счёл необходимым установить пенсионный возраст для женщин на уровне 60 лет, для многодетных матерей предложен досрочный выход на пенсию. Кроме того, лидер страны предложил ввести ряд мер, направленных на защиту предпенсионеров.
В итоге Госдума одобрила проект о пенсионной реформе с учётом поправок Путина.
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