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Новости /  Политика /  Политика региона  

Совфед одобрил закон о передаче в ПФР средств, изъятых у коррупционеров

3 октября 2018 22:55
40
Предполагается, что данные средства пойдут на выплату страховых пенсий.
Средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, будут зачисляться в бюджет Пенсионного фонда России. Соответствующий закон одобрен сегодня в Совете Федерации, говорится на сайте верхней палаты парламента, передает life.ru.

Предполагается, что данные средства пойдут на выплату страховых пенсий. С 2019 по 2024 год прогнозируется поступление в бюджет Федерального казначейства 1,8 миллиарда рублей. В силу закон вступит 1 января 2019 года. 
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Комментарии



Политика региона
3 октября 2018  22:55
Предполагается, что данные средства пойдут на выплату страховых пенсий.
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