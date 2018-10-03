Совфед одобрил закон о передаче в ПФР средств, изъятых у коррупционеров
3 октября 2018 22:55
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Предполагается, что данные средства пойдут на выплату страховых пенсий. С 2019 по 2024 год прогнозируется поступление в бюджет Федерального казначейства 1,8 миллиарда рублей. В силу закон вступит 1 января 2019 года.
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