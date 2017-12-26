Совфед одобрил закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца и продление программы маткапитала до конца 2021 года
26 декабря 2017 16:57
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Действие программы должно было завершиться в конце декабря 2018 года.
Новый закон также вводит дополнительную возможность использования маткапитала. Теперь его можно потратить в том числе на платное дошкольное образование.
По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, это изменение даст возможность многим матерям выйти из декрета раньше и, соответственно, увеличить семейный бюджет, отмечает ТАСС.
Расходы федерального бюджета на реализацию нового закона в 2018 году составят 1 млрд руб., в 2019 году — 37,9 млрд руб., в 2020 году — 69,7 млрд руб.
21 декабря закон о продлении действия программы приняла Госдума.
4 декабря состоялось заседание координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. По его итогам президент России Владимир Путин составил перечень мер поддержки семей с детьми. Помимо продления программы маткапитала документ предполагает выплаты на первого ребенка, субсидирование ипотеки семьям с детьми и программу развития дошкольного образования.
Деньги на детей. Мировой опыт
Германия
Детские пособия выплачиваются ежемесячно до достижения 18 лет, однако предельный возраст может быть и выше: до 21 года, если подростку не удается найти работу через официальные службы занятости европейских стран; или даже до 25 лет в случае нетрудоспособности. Размер такого пособия — 192 евро в месяц на первого и второго ребенка, 198 — на третьего и 223 — на четвертого и каждого последующего.
Франция
При рождении каждого ребенка родителям единовременно выплачивают 927 евро или 1855 евро в случае усыновления. Затем в течение трех лет родителям платят ежемесячное пособие в размере от 92 до 185 евро в зависимости от их дохода. В случае, если ребенок первый в семье, по истечении этого срока выплаты прекращаются, однако за двух детей платят по 130 евро ежемесячно, за трех — 297, за четырех — 464 евро до достижения ими 21 года.
США
В Соединенных Штатах специальные выплаты за рождение детей не предусмотрены, однако для родителей установлены существенные налоговые льготы, составляющие максимум $1000 на каждого ребенка. Этой осенью президент страны Дональд Трамп и представители Республиканской партии предложили увеличить максимальный размер налоговых льгот до $1600 на ребенка.
Великобритания
Детские пособия выплачиваются до достижения ребенком возраста 16 лет, в случае, если ребенок проходит обучение, выплаты продлеваются до 20 лет. За старшего или единственного ребенка родителям платят по 20,7 фунта в неделю, за каждого последующего — 13,7 фунта.
Китай
По демографическим причинам в стране нет детских пособий. Долгое время здесь действовала государственная политика «одна семья — один ребенок». За несоблюдение этого правила были установлены серьезные штрафы — в размере до восьми средних годовых доходов жителей региона, где проживают родители-нарушители. В 2012 году одну из китайских семей оштрафовали за рождение второго ребенка на $205 тыс. С 2016 года жителям страны разрешили иметь двух детей. Однако за рождение третьего ребенка по-прежнему установлены огромные штрафы.
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