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Новости /  Политика /  Политика региона  

Совфед одобрил закон о бессрочной приватизации жилья

15 февраля 2017 16:49
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Госдума приняла документ в третьем (окончательном) чтении 10 февраля. Согласно действующему законодательству приватизация жилья должна была завершиться 1 марта 2017 года.
Совет Федерации РФ одобрил законопроект, согласно которому бесплатная приватизации жилья будет бессрочной для всех граждан, говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Госдума приняла документ в третьем (окончательном) чтении 10 февраля. Согласно действующему законодательству приватизация жилья должна была завершиться 1 марта 2017 года.

Ранее 27 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предлагалось продлить приватизацию до 2020 года для отдельных категорий граждан, а именно для детей-сирот, жителей Крыма и лиц, подлежащих переселению из аварийных домов.

В то же время к рассмотрению ко второму чтению депутаты от партии "Единой России" предложили поправки к этому документу. Предлагалось сделать приватизацию бессрочной для всех граждан. Госдума 8 февраля приняла эти поправки.

В частности, депутаты признали утратившим силу положение закона о введении в действие Жилищного кодекса РФ, согласно которому установлено, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года.

Федеральный закон вступит в силу со дня его официального опубликования.




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Комментарии



Политика региона
15 февраля 2017  16:49
Госдума приняла документ в третьем (окончательном) чтении 10 февраля. Согласно действующему законодательству приватизация жилья должна была завершиться 1 марта 2017 года.
Совфед одобрил закон о бессрочной приватизации жилья
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