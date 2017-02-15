Совфед одобрил закон о бессрочной приватизации жилья
15 февраля 2017 16:49
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Госдума приняла документ в третьем (окончательном) чтении 10 февраля. Согласно действующему законодательству приватизация жилья должна была завершиться 1 марта 2017 года.
Ранее 27 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предлагалось продлить приватизацию до 2020 года для отдельных категорий граждан, а именно для детей-сирот, жителей Крыма и лиц, подлежащих переселению из аварийных домов.
В то же время к рассмотрению ко второму чтению депутаты от партии "Единой России" предложили поправки к этому документу. Предлагалось сделать приватизацию бессрочной для всех граждан. Госдума 8 февраля приняла эти поправки.
В частности, депутаты признали утратившим силу положение закона о введении в действие Жилищного кодекса РФ, согласно которому установлено, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года.
Федеральный закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
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