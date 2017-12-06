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Новости /  Политика /  Политика региона  

Советником Дмитрия Азарова назначена Ирина Скупова

6 декабря 2017 09:25
109
Советником Дмитрия Азарова назначена Ирина Скупова
Она в преддверии выборов будет обеспечивать взаимодействие правительства, избиркома и гражданских институтов.

Во вторник, 5 декабря, стало известно о кадровых назначениях в областном правительстве. Пост советника губернатора заняла экс-уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова.
Это решение особенно важно в преддверии президентских выборов 2018 года. Дмитрий Азаров, комментируя подготовку к выборам, отмечал, что эта кампания должна показать абсолютную открытость и прозрачность избирательной системы и безусловную легитимность результатов, пишет Волга Ньюс.

Ирина Скупова, имеющая огромный опыт правозащитной деятельности и хорошо знакомая с общественно-политической ситуацией в Самарской области, в то же время всегда отличалась независимой и принципиальной позицией.
В новой должности она будет обеспечивать взаимодействие правительства, избиркома и гражданских институтов, а также создание эффективного механизма независимого наблюдения за ходом кампании. Опыт работы Скуповой на федеральном уровне, в Российском фонде свободных выборов, будет способствовать тесному взаимодействию по данному направлению работы с ЦИК России.

Назначение Ирины Скуповой укладывается в канву последних кадровых назначений Дмитрия Азарова, когда на те или иные направления работы привлекаются люди, обладающие профессиональным и моральным авторитетом в своей сфере.

Ранее советником главы региона стали экс-руководитель областного госфинконтроля Ольга Михеева, директор по дизайну международной IT-компании Acronis Денис Кортунов, промышленный дизайнер с мировым именем Владимир Пирожков. Тем самым руководитель области выстраивает работу органов власти таким образом, чтобы ключевые решения принимались с учетом экспертного мнения и широкого общественного обсуждения.

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Комментарии



Политика региона
6 декабря 2017  09:25
Советником Дмитрия Азарова назначена Ирина Скупова
Советником Дмитрия Азарова назначена Ирина Скупова
Она в преддверии выборов будет обеспечивать взаимодействие правительства, избиркома и гражданских институтов. Политика региона
108
5 декабря 2017  22:32
В полном объеме он вступит в силу в середине 2018 года.
Путин подписал закон о черных списках авиапассажиров
В полном объеме он вступит в силу в середине 2018 года.   Политика региона
440
5 декабря 2017  22:05
В новой должности она будет обеспечивать взаимодействие правительства, избиркома и гражданских институтов, а также создание эффективного механизма независимого наблюдения за ходом избирательной кампании.
Пост советника Дмитрия Азарова заняла Ирина Скупова
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